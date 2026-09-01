Marković o otpadu u Varaždinu: 'Nalaz nije katastrofalan kao u Gospiću'

Na sjednici Gradskog vijeća jedna od središnjih točaka bila je upravo informacija o statusu otpada na prostoru bivšeg Mundusa u Podravskoj ulici u Varaždinu. Riječ je o prostoru kojeg je koristila tvrtka Tipos Resurs , bračnog para Josipa i Monike Šincek , koji su u središtu jedne od najvećih istraga ekološkog kriminala u Hrvatskoj. Marković je ukratko podsjetio na kronologiju događanja a kao ključnu, po njemu, naveo je 2019. godinu.

"Imam neslužbene informacije da je nalaz o otpadu gotov i da nije katastrofalan kao onaj u Gospiću. Očekujemo da se s tim nalazom neće odugovlačiti kao u Gospiću. Znamo da se u tom pogonu dugi niz godina obrađivao otpad i svakako je glavni krimen na državnoj vlasti ", kazao je Marković.

"Moje mišljenje je da je bitna 2019. godina kada je u siječnju resorno ministarstvo oduzelo dozvolu za rad Tipos resursu nakon čega je i nadležni Županijski ured ukinuo dozvolu. Dan kasnije Tipos resurs opet predaje zahtjev za novom dozvolom i nakon mjesec dana nadležni županijski ured izdaje novu dozvolu te povećava kapacitet s 5 na 10 tisuća tona dozvoljenog otpada na toj lokaciji", naveo je Marković.

Dodao je i da su cijelo vrijeme stizale prijave, a inspekcije su izlazile na teren.

"Toliko prijava, toliko inspekcija ali u tom periodu nikada im se nije oduzela dozvola", ustvrdio je i dodao kako misli da je cijeli sustav izdavanja dozvole prilično loš.

Zamjenik gradonačelnika, osim što očekuje skoru objavu nalaza stanja otpada na toj lokaciji, očekuje i da se napravi uzorkovanje tla. Najavio je i kako će Grad Varaždin napraviti analizu podzemnih voda koja će se prezentirati građanima toga grada.

"Želimo neovisne analize koje će nam dati sigurnost da je s našim tlom i vodom u Varaždinu sve u redu", poručio je zamjenik gradonačelnika.

Pokorny (HDZ): Zamjenik gradonačelnika pokušava sanirati štetu po njegovu stranku

S druge strane predstavnik oporbe, HDZ-ov Josip Pokorny, podsjetio je kako priča o otpadu počinje 2009. godine kada se osniva tvrtka Ekotersus u kojoj je jedan od suvlasnika bio upravo Josip Šincek ali i Saša Kolarić. Pokorny je istaknuo kako je upravo Sašu Kolarića, koji je devetookrivljeni u slučaju u kojem su okrivljeni i bračni par Šincek, Neven Bosilj po preuzimanja funkcije gradonačelnika imenovao glavnim savjetnikom za otpad.

"Gradski SDP je sve znao od 2015. godine, a zamjenik gradonačelnika sada pokušava sanirati štetu po njegovu stranku", mišljenja je Pokorny.

Inače, po informacijama koje je na sjednici iznio Marković otpad se odvozi s te lokacije, a čula se i informacija da bi potpuna sanacija lokacije trebala koštati oko 3 milijuna eura.