Župan Osječko-baranjske županije, u kojoj su sinoć umrle četiri osobe, najavio je strože mjere u borbi protiv širenja epidemije koronavirusa, a odnosit će se na one koji se okupljaju u grupama.

"Iako smo imali četiri preminula, imamo pod kontrolom sve. Rast je linearan, nemamo ekspanziju. Nažalost, četiri osobe su preminule, osobe su starije dobi. I bili su zaraženi koronavirusom", kazao je u subotu navečer župan Ivan Anušić za RTL.

Ocijenio je da se Slavonci "dobro drže mjera", ali da se tih preporuka ne pridržavaju svi, među kojima uglavnom mladi.

"Naravno, ne slušaju svi. Ljudi lagano izlaze van jer je lijepo vrijeme, nalaze se u parkovima, većinom su to mladi ljudi i dovode u opasnost svoje roditelje, bake i djedove. Očito, na to moramo obratiti pozornost. Ono što je ključno reći, Slavonci se dobro drže mjera", rekao je župan Osječko baranjske županije u kojoj je do sada 77 slučajeva zaraze koronavirusom.