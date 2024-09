Pokazao je petlju, ali ispao amater: Je li nova zvijezda SDP-a zbilja počistila ispred svog praga?

Je li uistinu stigao do 15, odnosno 16, i kakav je trag ostavio, porazgovarali smo o tome s Ozrenom Franićem, urednikom portala Makarska Danas i novinarkom tog medija Ivonom Ćirak.

Oboje se slažu da je velik dio predizbornih obećanja realiziran u nekom obliku, ali je pitanje je li to baš ono što je trebalo biti.

'Recimo, kada govorimo o kinu - Makarska i nakon skoro trideset godina nema svoje zimsko kino. Postoji ljetna pozornica, koja je malo ušminkana, ali ne i gradsko zimsko kino. U dvorani Apfel arene, koja je privatno vlasništvo, grad sufinancira program i to je ono što je napravio Paunović, a to u ovom trenutku zadovoljava potrebe građana', pojašnjava Ćirak i dodaje da se na to može nadovezati potpun izostanak kulturne infrastrukture za bilo kakav sadržaj.

'Ova vlast, za razliku od prijašnjih, nije u svom programu ni spominjala kulturni centar. Istina, izdašnije financiraju neke sadržaje, ali sami su inicijatori malo toga. Uglavnom je riječ o privatnim inicijativama entuzijasta. Ali hoće li se nešto održati ili neće, to ovisi o vremenu', dodala je Ćirak.

Kapitalni projekt na Peškeri

O prostoru Peškere, zemljištu neposredno uz glavnu gradsku plažu, što je kapitalni gradski projekt, proteklih mjeseci lomila su se koplja. Država je prije Paunovićeva mandata darovala Makarskoj vrijedno zemljište, grad je 2022. raspisao arhitektonsko-urbanistički natječaj, a planirano je kompletno uređenje tog prostora uz gradnju šest objekata ukupne vrijednosti 13 milijuna eura, među kojima je i garaža na tri etaže za oko 200 vozila. A onda se ispostavilo da u darovnom ugovoru piše da na prostoru Peškere nije dozvoljena gradnja što je protumačeno kao potpuni amaterizam gradske vlasti.