Zimska oluja u SAD-u: Milijun kućanstava bez struje, otkazano više od 10.000 letova

Dok su u snijeg, susnježica, ledena kiša i opasno niske temperature zahvatile dvije trećine istoka zemlje u nedjelju, nastavlja opadati opskrba električnom energijom. Od 2:16 poslijepodne u nedjelju, više od milijun kućanstava SAD-a bilo je bez struje, prema stranici PowerOutage.us.

Očekuje se pola metra snijega

Otkazano je više od 10.800 letova koji su bili zakazani za nedjelju, prema stranici za praćenje letova FlightAware.