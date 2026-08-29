Zima je još daleko, no zalihe su rekordno niske: Prijeti li Europi nestašica plina?

U zimske mjesece mogli bismo ući sa za petinu manjim zalihama plina. To, prema analitičaru tržišta plina Gregu Molnaru, povećava rizik od volatilnosti cijena tijekom zime. Situaciju bi, kaže on, a prenosi Guardian, mogli pogoršati hladni vremenski periodi

Iako se zima još doima dalekom, među trgovcima energentima zavladala je panika jer su rezerve plina na najnižoj razini u posljednjih 13 godina. Kako piše Guardian, zalihe plina u EU-a u posljednjem kolovoškom tjednu bile su na 63 posto naspram uobičajenih 80 posto u ovo doba godine.

U zimske mjesece mogli bismo ući sa za petinu manjim zalihama plina te to, prema analitičaru tržišta plina Gregu Molnaru, povećava rizik od volatilnosti cijena tijekom zime. Situaciju bi, kaže, a prenosi Guardian, mogli pogoršati hladni vremenski periodi. Ujedinjeno Kraljevstvo također bi, pišu, moglo biti izloženo tim tržišnim kolebanjima.

Uobičajeno se Ujedinjeno Kraljevstvo oslanja na uvoz plina plinovodima iz Europe ili tankerima iz SAD-a i s Bliskog istoka. Chris O’Shea, izvršni direktor kompanije Centrica, vlasnika British Gasa, rekao je ovog tjedna da Ujedinjeno Kraljevstvo za predstojeću zimu ima 'gotovo nimalo plina u skladištima'. Probleme sa zalihama plina prvenstveno uzrokuje rat SAD-a protiv Irana jer je izazvao ozbiljne poremećaje u izvozu nafte i plina iz regije Perzijskog zaljeva. Hladan je bio i završetak prošle zime, a stručnjaci navodi da je tijekom ovogodišnjih toplinskih valova došlo do neuobičajeno velike proizvodnje električne energije iz plinskih elektrana. Sve to utječe na zalihe plina te ih vlasnici skladišta obično pune ljeti.

Kako podsjeća Guardian, cijene plina na europskom tržištu ostale su 'relativno mirne', uz nadu da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti i da će se zimske zalihe moći obnoviti. Međutim, prema Bjarneu Schieldropu, glavnom analitičaru za robna tržišta u nordijskoj bankarskoj grupaciji SEB, 'nitko ne očekuje da će se to dogoditi u skorije vrijeme'. 'Kao rezultat toga, europsko tržište prirodnog plina tijekom proteklog tjedna ušlo je u svojevrsnu zimsku paniku', dodao je Schieldrop. Iako se ne očekuje da će Europu ove zime pogoditi fizička nestašica plina, trgovci očekuju više cijene.

Bez ponovne uspostave izvoza plina s Bliskog istoka, referentna europska cijena 'vjerojatno bi morala porasti iznad 100 eura/MWh' kako bi privukla dovoljne količine plina potrebne za podmirivanje zimske potražnje, prema analitičarima Goldman Sachsa, na koje se poziva Guardian.

Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia







+13 Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Zabrinutost stoga, osim u Britaniji, vlada i u Njemačkoj. 'Osamdeset posto napunjenosti spremišta je jedna vrlo visoka brojka ako uzmemo u obzir da smo trenutačno na 50 posto popunjenosti. Popunjavanje na tu razinu jednostavno tehnički nije moguće“, rekla je u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk predsjednica uprave Saveza energetskih kompanija Njemačke (BDEW) Kerstin Andreae. S druge strane, kako smo ranije prenijeli, njemačka vlada smatra da trenutačno ne postoji opasnost od manjka plina sljedeće zime, ali istodobno ukazuje na to da je 'spremna reagirati' u slučaju da se stanje u sljedećim tjednima pogorša.