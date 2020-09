Žganjer: Milanović ima hitar mozak i vrlo brzo donosi zaključke, a osobno imam rezervu prema stajalištima koja su rezultat brzog razmišljanja

Odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer komentirao je istragu vezanu uz aferu Janaf, kazavši da je ravnatelj USKOK-a zadužen za provođenje dokaznih radnji, a kada su te radnje tajne, onda njih provodi policija

'Prema tome, da se istraga provodi, sigurno to zna i određeni broj ljudi u policiji. Zna i određeni broj ljudi u operativno-tehničkom centru za nadzor telekomunikacija. Naravno, ako je riječ o mjerama tajnog nadzora telekomunikacijskih uređaja', objasnio je Žganjer za HRT, dodavši da je to broj ljudi operativno involviranih u priču.

Ne vidi zakonsku osnovu koja bi obvezala glavnog državnog odvjetnika da informira premijera o rezultatima provođenja tajnih dokaznih radnji i mjera. Međutim premijer može dobiti informacije od ministra unutarnjih poslova.

Poručio je da Vlada nadzire i usmjerava rad državne uprave, a Ministarstvo unutarnjih poslova je državna uprava. Ipak, Žganjer kaže da Državno odvjetništvo nije uprava, već je jedinstven pravosudni organ.

Žganjer je naveo da postoji stvarna mogućnost premijera i ministra unutarnjih poslova da od samog početka neke priče koja je vezana uz posebne dokazne radnje mogu biti upoznati s tom činjenicom te da mogu dnevno pratiti tu činjenicu i saznavati rezultate ako to žele.

'A ako to ne želi, onda neće to ni činiti', istaknuo. S druge strane, predsjednik o tim stvarima dobiva informacije od SOA-e.

Žganjer je kazao da bi SOA trebala znati što se događa u tom segmentu jer korupcija na visokom državnom nivou sigurno je stvar od nacionalnog značenja i zapravo zadire u pitanje nacionalne sigurnosti.

'Onaj tko na visokom državnom nivou voli 'perje', on ga može skupljati ovdje, a može ga skupljati kao od nekih 'ino' dobavljača', naglasio je. Žganjer je dometnuo da Milanović vrlo brzo donosi zaključke i da je njegov mozak hitar.

'Osobno imam rezervu, znate, prema stajalištima koja su rezultat brzog razmišljanja i promišljanja. Posebno ako je riječ o stvarima koje su kompleksne naravi. Nisam siguran da gospodin predsjednik točno zna što se dogodilo do 11. studenog. To je neki famozni datum. Kakvim je sve informacijama raspolagao onaj koji je dnevno pratio rezultate provođenja tih tajnih mjera? Ne znam točno koji su stvarni razlozi rukovodili ljude da kažu - ok, imamo to što imamo, imamo valjanog razloga da odemo dalje, da stvar ne zaustavljamo sada, u tom trenutku, jer nam se čini da bismo mogli zapravo proširiti svoje spoznaje o tom mogućem koruptivnom lancu. Dijagonalno i horizontalno, moguće je da su i to razlozi...', kazao je.

Dodao je da se svaki postupak USKOK-a ili DORH-a komentira s nekom političkom argumentacijom u političkim okolnostima. Bivši ravnatelj USKOK-a komentirao je i curenje informacija u istragama. Rekao je da ne zna jesu su ikad otkriveni počinitelji ili je razjašnjeno na koji način cure informacije.