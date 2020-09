Otkriveni novi detalji: Zašto Petek i Kovačević nisu uhićeni odmah na primopredaji mita u ‘Klubu‘

Zašto policija odmah prilikom primopredaje novca nije uhitila poduzetnika Krešu Peteka ako su znali da tada, 11. studenoga, prošle godine, u prostorije famoznoga “Kluba” u Slovenskoj ulici, direktoru Janafa Draganu Kovačeviću nosi skoro 2 milijuna kuna mita? Pitanje je to koje je nedavno postavio predsjednik države Zoran Milanović. I zaista, takvo uhićenje “s prstima u pekmezu”, bilo bi i u dokaznom postupku pravo zakucavanje.

Petek bi bio uhićen jer je novac donio, a Kovačević jer ga je primio. Kraj. No, istina je, međutim, daleko od toga. Premda su tajno pratili Peteka i vidjeli ga da ulazi u banku, premda su znali da je prije toga naručivao svote novca koje je prebacivao na svoj račun, te pretpostavljali da od bankarice traži pripremu isplate velikog iznosa novca, premda su znali da se Petek ide naći s Kovačevićem - policajci i USKOK, koji je koordinirao akciju, nisu znali ništa više. Nisu znali da je to novac za navodno mito, nisu znali kome ga nosi, i pogotovo - nisu znali za što bi to mito trebalo biti.