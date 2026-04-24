U Zagrebu pronađene masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata: Unutra najmanje 23 tijela

U šumi Lešće na području zagrebačke Gornje Dubrave pronađene su dvije masovne grobnice s posmrtnim ostacima najmanje 23 osobe iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poraća, izvijestilo je u petak Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Prema raspoloživim podacima, radi se o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih tijekom 1945. i 1946. godine. Riječ je o nastavku terenskih istraživanja na području Zagreba, nakon što su nedavno u Čučerju pronađeni posmrtni ostaci triju žrtava. Na novoj lokaciji utvrđene su dvije grobne jame – u jednoj dimenzija 4 x 4,5 metra nalaze se ostaci najmanje 13 osoba, a u drugoj, veličine 5,8 x 2 metra, najmanje 10 žrtava. Lokaciju je obišao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved s ravnateljicom Uprave za zatočene i nestale Anom Filko, uz nazočnost Josipa Križa, koji je dao informacije o lokaciji, te predstavnika Udruge veterana 145. brigade HV-a.

Žrtve vezane žicom i bačene u jame Ministar je rekao da način na koji su žrtve pronađene upućuje na težak oblik stradanja. „Riječ je o žrtvama koje je komunističko-partizanski režim ubio i bacio ovdje u potok poslije Drugog svjetskog rata. Ono što oslikava ove grobnice i odnos prema žrtvama, nažalost, vidjeli smo do sad puno puta. Tolika količina žice kojom su bili individualno vezani, a potom očito i svi zajedno ubijeni i bez ikakvih odjevnih predmeta bačeni u grobnu jamu“, kazao je Medved. Dodao je da je riječ o jednoj od 44 lokacije istražene na širem području Zagreba, gdje su do sada ekshumirani posmrtni ostaci 437 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća.

Istaknuo je da novi pronalazak masovnih grobnica potvrđuje ustrajnost i odlučnost Vlade da se ekshumiraju i dostojno pokopaju sve žrtve partizansko-komunističkih zločina. „Imamo stručne ljude i najbolju opremu, a najvažnije odlučnost u traženju svih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća, kao i svih nestalih iz Domovinskog rata“, kazao je ministar Medved, poručivši da nijedan zločin i nijedna žrtva neće biti zaboravljeni. Preuzet će se posmrtni ostaci 500 žrtava Križnog puta iz Slovenije Podsjetio je i na nedavne aktivnosti Ministarstva, uključujući pronalazak masovne grobnice na Biokovu s najmanje 15 žrtava te pregled lokacije u Sloveniji uz angažman potražnih pasa HGSS-a. Najavio je i da će Hrvatska uskoro preuzeti posmrtne ostatke prvih 500 hrvatskih žrtava ubijenih na Križnom putu na području Slovenije, koji će potom biti dostojno pokopani u Hrvatskoj. Naglasio je da, uz aktivnosti vezane uz Drugi svjetski rat i poraće, prioritet ostaje traganje za nestalima u Domovinskom ratu.