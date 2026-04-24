Amerikanci imaju ambiciozan plan: Od ove zemlje žele napraviti novi Hormuz

Nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i sve većih poremećaja na globalnom energetskom tržištu, Sjedinjene Države navodno razmatraju ambiciozan plan koji bi Siriju pretvorio u novo ključno čvorište za transport nafte i plina

Ideja, koju se povezuje s američkim izaslanikom za Siriju Tomom Barrackom, predviđa razvoj široke mreže cjevovoda koja bi povezala energetska polja Zaljeva i Iraka s Mediteranom, a potom i s europskim tržištima. Podršku toj inicijativi dao je i sirijski predsjednik Ahmed al-Šara, ističući da bi njegova zemlja, zahvaljujući strateškom položaju, mogla postati siguran koridor između Istoka i Zapada, s izlazom na Sredozemno more, piše Euronews.

'Kopneni most' umjesto rizičnih morskih ruta Plan se temelji na konceptu tzv. 'kopnenog mosta' – sustava podzemnih cjevovoda koji bi služio kao alternativa nesigurnim pomorskim rutama. Među projektima koji se razmatraju ističe se obnova naftovoda Kirkuk–Baniyas, procijenjena na oko 4,5 milijardi dolara, kao i izgradnja plinovoda Katar–Turska, koji bi omogućio transport plina iz katarskog Sjevernog polja prema Europi. Uz to, plan uključuje i nadogradnju postojećih pravaca poput plinovoda između Azerbajdžana, Turske i sjeverne Sirije te Arapskog plinovoda koji povezuje Egipat s Turskom. Paralelno se razmatra obnova više od tisuću kilometara unutarnje mreže u Siriji i izgradnja novih izvoznih ruta. U pozadini svega stoji sve veći rizik za ključne pomorske prolaze. Kako je poručio Barrack, kada se trgovački pravci 'pretvore u oružje', sigurni kopneni opskrbni lanci postaju strateška nužnost – čak i ako su skuplji.