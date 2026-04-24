Kontroverzna odluka: SAD uvodi streljanje i gušenje plinom kao opcije za smrtnu kaznu

Izvješće je predstavio vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche , koji je naveo da se radi o provedbi politike predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svom drugom mandatu najavio nastavak primjene smrtne kazne na saveznoj razini.

Odluka dolazi u kontekstu poteškoća s nabavom lijekova potrebnih za smrtonosne injekcije, koje su trenutačno najčešći način izvršenja smrtne kazne u SAD-u.

‘Među poduzetim koracima su ponovno uvođenje protokola smrtonosne injekcije iz prvog Trumpova mandata te njegovo proširenje na dodatne metode, poput streljačkog voda’, priopćilo je ministarstvo.

Blanche je naložio Saveznoj upravi za zatvore da prilagodi protokole kako bi uključili i druge, zakonom dopuštene metode koje se već primjenjuju u pojedinim saveznim državama. Kao primjeri navode se streljački vod i električna stolica, kao i metoda gušenja plinom koja je uvedena u saveznoj državi Alabami 2024. godine.

Cilj je, kako se navodi, osigurati provedbu smrtne kazne i u slučajevima kada određeni lijekovi nisu dostupni.

Trump je tijekom svog prvog mandata ponovno pokrenuo izvršenje smrtnih kazni na saveznoj razini nakon gotovo dva desetljeća pauze, pri čemu je u završnim mjesecima mandata pogubljeno 13 zatvorenika. Nakon što je ukinuo moratorij koji je uveo njegov prethodnik Joe Biden, ministarstvo je već odobrilo traženje smrtne kazne za devet osoba.

Biden je ranije ublažio kazne za 37 zatvorenika na saveznoj listi za pogubljenje, čime su na njoj ostala trojica osuđenika.