Žestok kritičar Putinova režima i istaknut borac protiv korupcije u Rusiji često je bio meta napada. Tko je Aleksej Navaljni

Jedan od najžešćih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina i vođa ruske oporbe Aleksej Navaljni u sibirskoj se bolnici bori za život nakon što je, prema tvrdnjama njegove glasnogovornice, otrovan u četvrtak. Tim povodom tportal podsjeća na to tko je ovaj političar, odvjetnik i istaknuti borac protiv korupcije koji godinama zadaje glavobolje ruskom režimu

'Mislimo da je Aleksej otrovan nečime što je pomiješano s njegovim čajem', napisala je njegova glasnogovornica Kira Jarmiš na Twitteru i dodala: 'To je jedino što je jutros popio.'

Upotreba društvenih mreža za promicanje svoje agende karakteristika je njegova političkog stila, preko koje dolazi do mladih koristeći oštar izričaj i udarajući po establišmentu lojalnom Putinu. Tijekom predsjedničkih izbora 2011. godine, na kojima se nije natjecao kao kandidat, pozivao je čitatelje da glasaju za bilo koga osim vladajuće proputinovske Jedinstvene Rusije , a koju je okarakterizirao kao stranku varalica i lopova. Zahvaljujući jakom političkom angažmanu, američki The Wall Street Journal ga je 2012. opisao kao čovjeka od kojeg Putin najviše strahuje .

Natjecao se na izborima za gradonačelnika Moskve 2013. godine, na kojima je osvojio drugo mjesto, iza Putinova favorita Sergeja Sobjanina, osvojivši 27 posto glasova. Riječ je o senzacionalnom uspjehu jer nije imao pristup televiziji i medijima te se mogao oslanjati samo na internet i usmenu predaju. Rezultate tih izbora osporavao je tvrdeći kako je osvojio više glasova te je optuživao vlasti za izbornu prijevaru.

Netom prije tih izbora osuđen je na pet godina zatvora uvjetno zbog pronevjere i zlouporabe. Spornu presudu kasnije je oborio Vrhovni sud Rusije nakon odluke Europskog suda za ljudska prava da nije imao pošteno suđenje. No na ponovljenom suđenju ponovno je osuđen. To je nazvao farsom poručivši da su obje presude identične. Zbog te se presude nije mogao kandidirati na predsjedničkim izborima 2018. jer, prema tumačenju izbornog povjerenstva, 'nijedan ruski građanin nema pravo sudjelovati na izborima ako je osuđen na zatvorsku kaznu za teška djela i ako u cijelosti nije odslužio kaznu do dana izbora'.

Za BBC je svojedobno izjavio da bi Zapad najviše učinio za pravdu u Rusiji kada bi dosljedno krenuo u obračun s tokovima prljavog novca iz te države. 'Želim da korumpiranim osobama i onima koji su uključeni u progon aktivista bude zabranjen ulaz u te zemlje te odbijena viza. Predsjednik Putin pije krv Rusiji', kazao je.