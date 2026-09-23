Rubio nakon sastanka s Lavrovom otkrio: 'Pozvali smo Putina na Floridu'

Američki State Department je u kratkoj izjavi tek rekao da su d vojica dužnosnika 'razgovarala o ratu između Rusije i Ukrajine i bilateralnim odnosima SAD-a i Rusije'.

Prema ruskom Ministarstvu vanjskih poslova, dvojica dužnosnika razgovarala su o širokom rasponu pitanja, uključujući rat u Ukrajini i situaciju na Bliskom istoku. Lavrov je naglasio potrebu za što bržom obnovom bilateralnih odnosa , a dvije su se strane složile nastaviti razgovore.

Rubio je novinarima nakon sastanka rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan da prisustvuje samitu G20 koji će se održati u Miamiju na Floridi u prosincu.

'Pozvali smo predsjednika Putina na G20. Mislimo da je to prilika za njega da se angažira ne samo s predsjednikom već i s drugim svjetskim čelnicima. Nadamo se da će taj poziv prihvatiti', rekao je Rubio novinarima na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, a prenosi CNN.

Podsjetimo, Putin je posljednji put osobno sudjelovao na samitu G20 2019. godine.

'Ako postoji još jedna prilika da se sastanu i ako postoji svrha iza sastanka, to bi bilo dobro', rekao je Rubio na pitanje o mogućem susretu Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.