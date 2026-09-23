U Gospiću konačno počelo prekrivanje otpada: 'Radimo paralelno više aktivnosti'

U Gospiću su u srijedu počeli radovi na privremenom prekrivanju 33 tisuće tona ilegalno zakopanog opasnog i neopasanog otpada kako bi se spriječio eventualno procijeđivanje oborinskih voda, a što će trajati 30 dana, izvijestio je u srijedu direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen

"Radimo paralelno više aktivnosti na terenu - počeli smo s privremenim prekrivanjem zakopanog otpada, ugovoren je odvoz neopasnog otpada koji se nalazi u velikim 'big bag' vrećama, a odabrali smo i izvođača radova za rasuti otpad uz silos", rekao je Balen novinarima na terenu, u bivšem PPK Velebit. Dodao je da je, kao što su obećali, izrađen Plan sanacije, obavljeno je istraživanje tržišta za sanaciju zakopanog otpada za što imaju interes domaćih i međunarodnih tvrtki. Poručio je da se sve radi prema pravilima struke, a s ciljem da se cjelokupna sanacija ove lokacije provede u najkraćim mogućim rokovima. Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša rekla je da je lokacija koja će se prekriti površine oko 14.000 kvadrata s time da se vodonepropusna folija postavlja na površini od oko 20.000 kvadrata, što znači da će obuhvatiti i cijeli pokos i spustiti se skroz do čiste zemlje. "Okolo ide obodni kanal gdje će se oborinska voda slijevati preko vodonepropusne folije u oborinske kanale. Znači, ovim prekrivanjem sprječavamo da se voda procjeđuje kroz ovaj otpad i da ulazi u podzemlje", objasnila je.

Radovi vrijedni 280.000 eura Napomenula je da radove, vrijedne 280.000 eura bez PDV-a, obavlja tvrtka Kostak koja je odabrana putem javne nabave, dok nadzor nad radovima provodi tvrtka Radix ing iz Zadra. Djelatnici Fonda će po njezinim riječima kontinuirano pratiti tijek radova i na uklanjanju takozvanih "big bag" vreća i na radovima privremenog prekrivanja zakopanog otpada. Čilić je rekla da će u sljedećoj fazi kada će se raditi sanacija zakopanog otpada, odnosno kada se provede nabava i ugovori, folija postupno otvarati sukladno napretku radova do konačne sanacije nakon čega će i ona biti zbrinuta na propisan način. Istaknula je da je u sklopu stručnog nadzora ugovoren i koordinator 2 zaštite na radu koji će kontrolirati djelatnike koji obavljaju poslove na sanaciji, a isto je tako i tvrtka Kostak temeljem Plana izvođenja radova definirala potrebnu zaštitnu opremu za rad na lokaciji.

Krenula sanacija u Gospiću Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt







+22 Krenula sanacija u Gospiću Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt

Foliju tek treba staviti Član uprave tvrtke Kostak Marin Vasilj rekao je da su danas krenuli s pripremnim radovima. "Odrađeno je geodetsko iskolčenje, mehanizacija je na terenu, krećemo s iskopima i formiranjem nagiba i nasipa. Folija dolazi u završnom dijelu, sukladno terminskom planu nakon što se pripremi cijeli plato folija se ugrađuje u zadnjem periodu", izjavio je Vasilj. Potvrdio je da će radovi biti gotovi u predviđenom roku od 30 dana. Objasnio je da se radi o foliji koja je vodootporna geomembrana, armirani poluetilen, debljine 0,6 milimetara, 380 grama po metru kvadratnom. Kaže da ima određenu vlačnu čvrstoću i čvrstoću na istezanje, tako da divlje životinje ne bi smjele probiti foliju.

Rok mirovanja Čilić je novinarima objasnila i situaciju s rasutim otpadom. Rekla je da je riječ o količini od 4500 tona otpada s opasnim tvarima. Fond je proveo postupak nabave, odabran je izvođač radova koji će ukloniti ukupnu količinu koja se nalazi na lokaciji. "Sad traje rok mirovanja od 10 dana i nakon isteka tog roka sklopit će se ugovor i uvest će se izvođač u posao. Prema njihovom terminskom planu, moraju u roku od 12 mjeseci ukloniti sav otpad s lokacije a onda još imaju dodatni period da se taj otpad obradi u energanama, odnosno spalionicama otpada", istaknula je Čilić. Nakon što se sklopi ugovor, onda će se taj terminski plan koji su ponudili u postupku javne nabave još doraditi, vidjet će se točno sve kritične zone koje su i gdje se može još uštedjeti na vremenu, rekla je Čilić te poručila kako im je cilj da se to s lokacije ukloni što je moguće prije.