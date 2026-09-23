krenula sanacija

U Gospiću konačno počelo prekrivanje otpada: 'Radimo paralelno više aktivnosti'

M.Da./Hina

23.09.2026 u 18:48

Sanacija otpada u Gospiću
Sanacija otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
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U Gospiću su u srijedu počeli radovi na privremenom prekrivanju 33 tisuće tona ilegalno zakopanog opasnog i neopasanog otpada kako bi se spriječio eventualno procijeđivanje oborinskih voda, a što će trajati 30 dana, izvijestio je u srijedu direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen

"Radimo paralelno više aktivnosti na terenu - počeli smo s privremenim prekrivanjem zakopanog otpada, ugovoren je odvoz neopasnog otpada koji se nalazi u velikim 'big bag' vrećama, a odabrali smo i izvođača radova za rasuti otpad uz silos", rekao je Balen novinarima na terenu, u bivšem PPK Velebit.

Dodao je da je, kao što su obećali, izrađen Plan sanacije, obavljeno je istraživanje tržišta za sanaciju zakopanog otpada za što imaju interes domaćih i međunarodnih tvrtki. Poručio je da se sve radi prema pravilima struke, a s ciljem da se cjelokupna sanacija ove lokacije provede u najkraćim mogućim rokovima.

Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša rekla je da je lokacija koja će se prekriti površine oko 14.000 kvadrata s time da se vodonepropusna folija postavlja na površini od oko 20.000 kvadrata, što znači da će obuhvatiti i cijeli pokos i spustiti se skroz do čiste zemlje.

"Okolo ide obodni kanal gdje će se oborinska voda slijevati preko vodonepropusne folije u oborinske kanale. Znači, ovim prekrivanjem sprječavamo da se voda procjeđuje kroz ovaj otpad i da ulazi u podzemlje", objasnila je.

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Radovi vrijedni 280.000 eura

Napomenula je da radove, vrijedne 280.000 eura bez PDV-a, obavlja tvrtka Kostak koja je odabrana putem javne nabave, dok nadzor nad radovima provodi tvrtka Radix ing iz Zadra.

Djelatnici Fonda će po njezinim riječima kontinuirano pratiti tijek radova i na uklanjanju takozvanih "big bag" vreća i na radovima privremenog prekrivanja zakopanog otpada.

Čilić je rekla da će u sljedećoj fazi kada će se raditi sanacija zakopanog otpada, odnosno kada se provede nabava i ugovori, folija postupno otvarati sukladno napretku radova do konačne sanacije nakon čega će i ona biti zbrinuta na propisan način.

Istaknula je da je u sklopu stručnog nadzora ugovoren i koordinator 2 zaštite na radu koji će kontrolirati djelatnike koji obavljaju poslove na sanaciji, a isto je tako i tvrtka Kostak temeljem Plana izvođenja radova definirala potrebnu zaštitnu opremu za rad na lokaciji.

Krenula sanacija u Gospiću
  • Krenula sanacija u Gospiću
  • Krenula sanacija u Gospiću
  • Krenula sanacija u Gospiću
  • Krenula sanacija u Gospiću
  • Krenula sanacija u Gospiću
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Krenula sanacija u Gospiću Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt

Foliju tek treba staviti

Član uprave tvrtke Kostak Marin Vasilj rekao je da su danas krenuli s pripremnim radovima. "Odrađeno je geodetsko iskolčenje, mehanizacija je na terenu, krećemo s iskopima i formiranjem nagiba i nasipa. Folija dolazi u završnom dijelu, sukladno terminskom planu nakon što se pripremi cijeli plato folija se ugrađuje u zadnjem periodu", izjavio je Vasilj.

Potvrdio je da će radovi biti gotovi u predviđenom roku od 30 dana.

Objasnio je da se radi o foliji koja je vodootporna geomembrana, armirani poluetilen, debljine 0,6 milimetara, 380 grama po metru kvadratnom. Kaže da ima određenu vlačnu čvrstoću i čvrstoću na istezanje, tako da divlje životinje ne bi smjele probiti foliju.

Sanacija otpada u Gospiću
Sanacija otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Rok mirovanja

Čilić je novinarima objasnila i situaciju s rasutim otpadom. Rekla je da je riječ o količini od 4500 tona otpada s opasnim tvarima. Fond je proveo postupak nabave, odabran je izvođač radova koji će ukloniti ukupnu količinu koja se nalazi na lokaciji.

"Sad traje rok mirovanja od 10 dana i nakon isteka tog roka sklopit će se ugovor i uvest će se izvođač u posao. Prema njihovom terminskom planu, moraju u roku od 12 mjeseci ukloniti sav otpad s lokacije a onda još imaju dodatni period da se taj otpad obradi u energanama, odnosno spalionicama otpada", istaknula je Čilić.

Nakon što se sklopi ugovor, onda će se taj terminski plan koji su ponudili u postupku javne nabave još doraditi, vidjet će se točno sve kritične zone koje su i gdje se može još uštedjeti na vremenu, rekla je Čilić te poručila kako im je cilj da se to s lokacije ukloni što je moguće prije.

Sanacija otpada u Gospiću
Sanacija otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Svaka od faza ima svoj rok provedbe

Svaka od faza ima svoj rok provedbe. Vreće bi se trebale ukloniti u roku od 45 dana, sama prekrivka (folija) u roku od 30 dana, rok za rasuti otpad je maksimalno 12 mjeseci da se ukloni sa lokacije, a sama sanacija zakopanog otpada će najduže trajati.

"Vidjet ćemo kako će to biti na javnoj nabavi, ali mi ćemo te rokove pokušati maksimalno skratiti ali trebat će sigurno godinu dana a možda i nešto više. I ostaje još otpad u objektima gdje je uskladišten i u ovom trenutku ne predstavlja opasnost. Njega ćemo kroz dodatni plan uklanjanja točno definirati jer tu postoji još i element da taj otpad treba izvući iz podruma, a utvrdili smo da ima i problema oko statike objekta tako da ćemo se tu morati malo više posvetiti pripremi", poručila je Čilić.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je u utorak, nakon predstavljanja plana sanacije otpada u Gospiću, kako je realno da sve četiri faze sanacije završe u roku od 18 mjeseci, a monitoring okoliša radit će se još pet godina.

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