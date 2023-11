Zelenski: Što mislite što su prvo počeli kupovati na Bliskom istoku?

"To je normalno, svatko se bori da preživi", nastavio je. "Ne kažem da je to nešto pozitivno, ali to je život i mi moramo braniti ono što je naše".

Rusija i Ukrajina pokušavaju održati svoje zalihe topničkih granata nakon gotovo dvije godine rata od invazije Moskve.

"Danas imamo problema s topničkim granatama kalibra 155 milimetara", kazao je ukrajinski predsjednik.

U cijelom svijetu "sada su skladišta prazna ili postoji zakonski minimum koji vam ova ili ona država može dati", objasnio je. “A to nije dovoljno.”

Zelenski je međutim pozdravio napore Sjedinjenih Država da povećaju proizvodnju ove vrste streljiva.

Kazao je i da Rusija gomila projektile za napade na ukrajinsku infrastrukturu zimi.

"Mislim da gomilaju (projektile), ali nemaju puno više projektila nego prije. Inače bi već počeli bombardirati", rekao je.

“Mislim da smo bolje pripremljeni za zimu nego prije”, naglasio je, dodajući da ne misli da će Rusija koristiti manje oružja.

Zelenski je također kazao da je nedavni sastanak između njegovih američkih kolega Joea Bidena i kineskog Xi Jinpinga "dobar" za Ukrajinu.

"Mi to shvaćano kao dobro za nas, njihov sastanak", izjavio je, referirajući se na sastanak na vrhu između Bidena i Xija u Kaliforniji.

Zelenski je rekao da ne može potvrditi da su Biden i Xi razgovarali o ratu u Ukrajini, ali je rekao da o ruskoj invaziji "na ovaj ili onaj način" moraju razgovarati superile kada se sastaju.

Kina nikada nije osudila rusku invaziju i ojačala je svoju gospodarsku, diplomatsku i vojnu suradnju s Moskvom od početka ovog sukoba u veljači 2022.