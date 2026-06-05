U NEDJELJU

Zelenski stiže u London: Ugošćuje ga Starmer, dolaze i Merz te Macron

I.K./Hina

05.06.2026 u 17:44

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz sastat će se u nedjelju s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, objavila je u petak Elizejska palača.

"Sastanak će im omogućiti nastavak bliske koordinacije o našem zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore", navodi se u priopćenju.

"Rusija se suočava s vojnim, gospodarskim i strateškim neuspjehom, a na bojišnici u smrtonosnom ratu ustraje bez uspjeha."

Sastanak bi se trebao održati u Londonu.

vezane vijesti

Zelenski želi da europski čelnici pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju rat u Ukrajini, jer je zabrinut da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom.

U otvorenom pismu objavljenom u četvrtak, ukrajinski je čelnik pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak kako bi dogovorili kraj rata koji traje više od četiri godine.

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: OLGA MALTSEVA / AFP / Profimedia

Kremlj je objavio da je Putin upoznat sa sadržajem pisma.

Macron je u petak izjavio: "Oduvijek smo zagovarali izravne pregovore između Ukrajine i Kremlja... Smatram da su Ukrajina i Rusija te koje mogu izgraditi i prekid vatre i mirovni plan, a Europljani su ti koji u tome mogu pomoći."

"Otvoreni smo za dijalog, ono što nedostaje jest Putinova volja", rekao je Merz u Crnoj Gori.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PHISHING KAMPANJA

PHISHING KAMPANJA

Prevara na WhatsAppu već hara Europom, stigla je i u Hrvatsku: Oglasili se hoteli
projektili tomahawk

projektili tomahawk

Ovo bi bio ogroman udarac za Njemačku: Pentagon sprema veliki zaokret zbog straha od Rusije
NE KLIKAJTE POVEZNICE

NE KLIKAJTE POVEZNICE

AZOP upozorava na sumnjive poruke: Obratite pozornost na ovo

najpopularnije

Još vijesti