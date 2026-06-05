Zelenski stiže u London: Ugošćuje ga Starmer, dolaze i Merz te Macron

"Sastanak će im omogućiti nastavak bliske koordinacije o našem zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore", navodi se u priopćenju.

"Rusija se suočava s vojnim, gospodarskim i strateškim neuspjehom, a na bojišnici u smrtonosnom ratu ustraje bez uspjeha."

Sastanak bi se trebao održati u Londonu.