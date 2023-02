Zelenski pozvao filmske zvijezde na Berlinaleu da podrže Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je filmski svijet da zauzme stranu u borbi između slobode i tiranije i obraćanju na otvaranju filmskog festivala u Berlinu povukao je paralelu između ruske invazije Ukrajine i Berlinskog zida

Hathaway, koja glumi terapeutkinju čiji su vlastiti demoni jednako ozbiljni kao i oni njezinih pacijenata, u filmu Rebecce Miller "She Came To Me" koji otvara festival, nazvala je Zelenskog "junakom našeg doba".

Fokus ovogodišnjeg festivala bit će prodemokratski prosvjedi u Iranu, kao i sukob u Ukrajini. Filmovi koje podupire iranska ili ruska vlada zabranjeni su.

"Berlin je grad koji je srušio zid - stvarni zid", rekla je francusko-iranska glumica Golshifteh Farahani, članica žirija. "Ove godine, to je važno za nas, za ljude iz Irana. Borimo se za slobodu i ne odustajemo."

Glumica Kristen Stewart predsjednica je žirija koji će morati odabrati pobjednike među 19 filmova u glavnom natjecateljskom programu.

Izvan glavnog natjecanja, prikazat će se filmovi od Meksika do Australije s temama od rase i povijesti Sjedinjenih Država do rodne tranzicije i seksualnog identiteta.