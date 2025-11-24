Plenković poslao oštru poruku, a evo kako ostali čelnici iz EU-a komentiraju mirovni plan

Mir u Ukrajini ne može se graditi nagrađivanjem agresora, jer bi time bila narušena i sigurnost Europe te temeljna načela međunarodnog prava, objavio je na X-u hrvatski premijer Andrej Plenković, koji u Luandi sudjeluje na samitu EU-Afrika.

Prije afričko-europskog samita održan je sastanak čelnika EU-a koji su razgovarali o diplomatskim naporima na zaustavljanju ruskog rata u Ukrajini. “Razgovarali smo o inicijalnim dojmovima u vezi diplomatskih razgovora koji se održavaju u Ženevi. Važno je pružati snažnu podršku ukrajinskom narodu i vodstvu predsjednika Zelenskog i premijerke Julie Sviridenko te se zalagati za očuvanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine”, istaknuo je Plenković.

Nakon sastanka čelnika EU-a na kojem je fizički u Luandi bilo 10 šefova država ili vlada, dok su ostali sudjelovali putem video-veze, kratku izjavu su dali predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. “Europska unija je spremna nastaviti pružati podršku predsjedniku Zelenskom dok god je potrebno - diplomatski, vojno, ekonomski”, rekao je Costa. Dodao je da će EU osigurati financiranje Ukrajine na svom samitu u prosincu.