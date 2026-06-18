Zelenski: 'Obrana Ukrajine ključna je za budućnost Europe'

'Obrana Ukrajine ključna je za budućnost Europe kao slobodnog, ujedinjenog i mirnog prostora, što pokazuje koliko je trenutačna situacija jedinstvena', rekao je Zelenski u ulomcima govora objavljenima na platformi X.

Ukrajinski predsjednik naglasio je da bi najvažniji korak u tom smjeru mogao bi biti ubrzani put Ukrajine prema članstvu u EU-u. Prema njemu, sigurnost Europe ovisi o osiguravanju financiranja ukrajinske vojske, a EU i 'koalicija voljnih' zemalja koje podržavaju Ukrajinu mogu razviti financijske instrumente upravo za tu svrhu.