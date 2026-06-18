SAMIT EU-A

Zelenski: 'Obrana Ukrajine ključna je za budućnost Europe'

L. Š. / Hina

18.06.2026 u 23:57

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: VALDA KALNINA
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Budućnost Europe ovisi o obrani Ukrajine, a najbolju garanciju za nju predstavlja ubrzano članstvo Kijeva u Europskoj uniji, poručio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na samitu EU-a

'Obrana Ukrajine ključna je za budućnost Europe kao slobodnog, ujedinjenog i mirnog prostora, što pokazuje koliko je trenutačna situacija jedinstvena', rekao je Zelenski u ulomcima govora objavljenima na platformi X.

Ukrajinski predsjednik naglasio je da bi najvažniji korak u tom smjeru mogao bi biti ubrzani put Ukrajine prema članstvu u EU-u. Prema njemu, sigurnost Europe ovisi o osiguravanju financiranja ukrajinske vojske, a EU i 'koalicija voljnih' zemalja koje podržavaju Ukrajinu mogu razviti financijske instrumente upravo za tu svrhu.

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