Zelenski: Mirovni sporazum mogao bi biti potpisan već sljedeći tjedan

Prema njegovim riječima, dokumenti o mogućem 'mirovnom dogovoru' između Kijeva i Washingtona mogli bi biti spremni za potpisivanje već idućeg tjedna. Dodao je da bi sporazum mogao biti formalno potvrđen u Davosu , gdje će se od 19. do 23. siječnja okupiti brojni svjetski čelnici, među kojima i Donald Trump .

Zelenski je ponovno naglasio da je Rusija odgovorna za zastoje u mirovnom procesu te poručio da ultimatumi nisu način na koji se vodi diplomacija. Istaknuo je i da Ukrajina želi dobiti jasniji uvid u stav Moskve prema mirovnim pregovorima, prenosi Sky News .

Zelenski je također rekao da ukrajinsko izaslanstvo putuje u SAD na razgovore o sigurnosnim jamstvima i paketu za gospodarski oporavak. Tijekom tih razgovora Kijev se nada i dodatnim pojašnjenjima iz Washingtona o ruskom pristupu mogućim pregovorima.

Naglasio je da su Ukrajini potrebna dugoročna sigurnosna jamstva koja bi trajala dulje od jednog predsjedničkog mandata u SAD-u.

Podsjetimo, američki predsjednik okrivio je Zelenskog za kočenje dogovora o miru i kazao da smatra da je Vladimir Putin spreman postići dogovor.

'Mislim da je Ukrajina manje spremna postići dogovor', ustvrdio je. Na pitanje zašto još nije uspio riješiti sukob, Trump je odgovorio: 'Zelenski.'

Iz Kremlja pak, koji se slaže s tim stavom, odaslana je poruka da se očekuje skorašnji dolazak američke delegacije u Moskvu.

'Čim datumi budu dogovoreni, nadamo se da će doći do tog posjeta', rekao je ruski šef diplomacije Dmitrij Peskov, dodavši kako je važno da ruska strana također predstavi svoj stav na tim konzultacijama s obzirom na to da je bilo mnogo razgovora bez sudjelovanja Rusije.