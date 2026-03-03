kriza na bliskom istoku

Macronovo obraćanje naciji: Šaljemo nosač zrakoplova u Sredozemno more

V. B./Hina

03.03.2026 u 21:56

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL
Predsjednik Emmanuel Macron u utorak je izjavio da Francuska šalje nosač zrakoplova Charles de Gaulle u Sredozemno more i radi na formiranju koalicije koja bi pomogla u osiguranju pomorskog prometa ugroženog eskalirajućom krizom na Bliskom istoku

U televizijskom obraćanju naciji, Macron je rekao da je potrebno poduzeti mjere s obzirom na to da je Hormuški tjesnac zatvoren, a Sueski kanal i plovne rute Crvenog mora ugrožene širenjem sukoba.

"Imamo ekonomske interese koje moramo zaštititi jer su cijene nafte i plina te međunarodna trgovinska situacija duboko poremećene ovim ratom", rekao je Macron.

Dodao je da je Francuska također poslala fregatu na Cipar i oborila dronove u nebu iznad svojih saveznika u Perzijskom zaljevu. Među korištenim sredstvima bili su i zrakoplovi Rafale.

Macron je rekao da Iran "snosi primarnu odgovornost" za američko-izraelske vojne operacije, ali da su one provedene "izvan okvira međunarodnog prava".

"Ne možemo to podržati", naglasio je.

Charles de Gaulle
Charles de Gaulle Izvor: EPA / Autor: JOHAN NILSSON

tportal
