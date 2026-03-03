Macronovo obraćanje naciji: Šaljemo nosač zrakoplova u Sredozemno more

U televizijskom obraćanju naciji, Macron je rekao da je potrebno poduzeti mjere s obzirom na to da je Hormuški tjesnac zatvoren, a Sueski kanal i plovne rute Crvenog mora ugrožene širenjem sukoba.

"Imamo ekonomske interese koje moramo zaštititi jer su cijene nafte i plina te međunarodna trgovinska situacija duboko poremećene ovim ratom", rekao je Macron.