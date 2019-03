Grbin: Ministrica Žalac sad se skriva iza roditelja, osigurajte njezin odlazak s dužnosti!

Burno je počela današnja sjednica Hrvatskog sabora. Zastupnik Hrvoje Zekanović (HRAST) obrušio se na sve one koji, kako je rekao, 'ignoriraju zločin pod četničkom kokardom i sve ono što je pobijeno pod crvenom zvijezdom od '45. nadalje'

Peđa Grbin (SDP) upozorio je da dužnosnik koji vozi bez vozačke dozvole svojim ponašanjem pokazuje da mu dostojanstvo građana nije ni najmanje bitno.

'To pokazuje da mu do povjerenja, ali i do odgovornosti za obnašanje svoje dužnosti nije ni najmanje stalo. Naravno, svakome tko sjeda za volan može se dogoditi da sudjeluje u prometnoj nezgodi, ali ne može se baš svakome dogoditi da ne provjeri svoje dokumente, a vozi. Ali nije u slučaju ministrice Žalac problem samo u tome što ne haje za zakon; njena odgovornost je veća od odgovornosti ostalih građana Hrvatske - kada vozi, ali i kada pred svoju kuću parkira Mercedes vrijedan 50.000 eura. Ministrica mora znati da kada pred svojom kućom ima takvo vozilo, ona za to mora dati vrlo uvjerljivo obrazloženje. Ona mora znati da se ne smije skrivati iza svojih roditelja kada se od nje traži objašnjenje, mora znati da ne bi trebala petljati svoje roditelje, nego bi trebala jasno dati do znanja kojim novcem je to vozilo kupljeno i tko je vlasnik. Međutim, ministrica to ne čini, pa to nije više samo pitanje prometne dozvole i nesreće, nego pitanje odgovornosti. Svi smo svjesni da političke odgovornosti ima sve manje, ali u svakoj normalnoj zemlji ovakvo ponašanje ministrice davno bi zaslužilo odlazak, a na vama je da to osigurate', poručio je Grbin kolegama u sabornici.

Branko Bačić (HDZ) rekao je da Grbin napada ministricu Žalac i traži njenu ostavku, 'pri tome navodi da je neprimjerena vožnja vozila bez dozvole, a zaboravlja da je predsjednik SDP-a vozio u pijanom stanju'.