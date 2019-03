Ugledni ekonomist poručio: Dobije li Bandić počasni doktorat, odričem se svoje zagrebačke diplome

Politički ekonomist, suosnivač i direktor britansko-hrvatskog startupa Oraclum Intelligence Systemsa Vuk Vuković na svom se profilu na Facebooku osvrnuo na informaciju o planiranoj dodjeli počasnog doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Vukovića uskoro čeka diploma Oxforda, a kako piše, planira se odreći one zagrebačkog Sveučilišta

'U CV ću samo staviti da sam završio EFZG 2010., no da sam se 2019. iste diplome odrekao zbog 'moralne degradacije Sveučilišta koje simbolima korupcije u Hrvatskoj dodjeljuje počasne diplome'. I možda još: 'dok god je takva situacija na Sveučilištu, ne želim se predstavljati kao njihov alumni'', objasnio je Vuković.

Dodao je kako se to ne treba smatrati nekim 'posebno hrabrim potezom' jer ima i diplomu LSE-a, a uskoro će i prestižnog Oxforda, pa mu zagrebačka, kako navodi, neće ni faliti. Smatra to simboličnim stavom o kojem će s kime god u svijetu dođe u kontakt to biti poruka koju će pročitati.

'Pa eto, neka vam je na čast i slavu to kako se predstavljate svijetu. Ali kao da je ikoga tamo briga kako se Sveučilište percipira u svijetu. Da ih je imalo briga, bili bi bar u top 1000 na svijetu', piše dalje.

Smatra kako je ovakvim činom metaforički 'opaljena šamarčina' svim kvalitetnim profesorima, onima koji su vrhunski u svojim područjima, kao i alumnijima zagrebačkog Sveučilišta 'koji nešto vrijede i doma i po svijetu'.

'Prvi put kada sam vidio ovu informaciju - činilo se to nadrealnim. Čovjeku koji je simbol korupcije u Hrvatskoj, koji je lajtmotiv i maltene inspiracija mojih istraživanja o korupciji prema kojima gradonačelnici koji su završili u zatvoru zbog korupcije pobjeđuju na izborima, čovjeku koji je, ajmo još jednom, bio u ZATVORU, i to ne kao politički disident koji se 'borio protiv režima' ili štogod, nego je u zatvoru bio ZBOG KORUPCIJE, i tamo proveo šest mjeseci, u koji se vratio nakon pokušaja utjecaja na svjedoke, iz kojeg je bio pušten nakon skandalozne odluke Ustavnog suda (koji je valjda jedini skup ljudi beskrupulozniji od vodstva Sveučilišta), koji je kupovinom saborskih zastupnika de facto ukinuo parlamentarnu demokraciju u ovoj zemlji, i kojega, usput rečeno, jedan jedini izborni poraz dijeli od dugogodišnje zatvorske kazne i potpunog kraha; takvom čovjeku davati počasni doktorat novo je dno dna i kap koja je prelila čašu', na svojem je Facebooku o dodjeli počasnog doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću progovorio Vuk Vuković, politički ekonomist, suosnivač i direktor Oraclum Intelligence Systemsa, koji se u tom slučaju planira odreći diplome zagrebačkog Sveučilišta.