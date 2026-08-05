Paklene vrućine mijenjaju turističku kartu Europe: Trend ili trajna promjena?

Ljetovanje u hladnijim krajevima sve je privlačnije turistima koji žele izbjeći ekstremne ljetne vrućine, zbog čega sve više biraju odredišta izvan tradicionalno najpopularnijeg Mediterana. No ostaje pitanje je li riječ o prolaznom trendu ili početku trajnije promjene na europskoj turističkoj karti

Dok se ljetne temperature u dijelovima Europe približavaju 40 Celzijevih stupnjeva, sve više putnika okreće se takozvanim ‘coolcation’ odmorima – putovanjima u hladnije krajeve. Trend koji posljednjih godina postupno raste, čini se da je ove godine dosegnuo vrhunac. ‘Posjetitelji mi često govore da su pobjegli od vrućina iz južne Europe’, izjavio je za Euronews Terje Viblom Pedersen, turistički vodič koji organizira obilaske jugoistočne Švedske. Dodaje kako su mnogi oduševljeni dnevnim temperaturama koje rijetko prelaze 30 stupnjeva, svježinom koju donosi morski povjetarac te znatno manjim gužvama nego u najposjećenijim turističkim odredištima na jugu Europe. Slične dojmove imaju i francuski umirovljenici Daniel i Florence Gastaldi, koji su tijekom obilaska stare gradske jezgre Stockholma rekli da su upravo zbog ugodnije klime odabrali Švedsku. ‘Drago nam je što smo pobjegli od toplinskog vala. Veseli nas što smo pronašli mjesto s ugodnijim temperaturama’, poručio je bračni par iz Marseillea.

Rast interesa za sjever Istraživanje tvrtki Mabrian i Data Appeal pokazuje da raste zanimanje za sjevernije europske regije poput južne Finske i norveškog Vestlanda. Istodobno, putnici sve češće biraju i hladnije dijelove država koje se inače smatraju toplijim destinacijama, poput Galicije u Španjolskoj, Trentina-Južnog Tirola u Italiji te Normandije i Alzasa u Francuskoj. Trend potvrđuju i podaci Hotels.coma. Na francuskoj verziji platforme pretrage smještaja u Kopenhagenu porasle su za 246 posto otkako je Francusku u svibnju pogodio prvi toplinski val, dok je interes za Dublin veći za 151 posto. Promjene se ne bilježe samo u Europi. Jonna Robertson, savjetnica za putovanja iz američke agencije Fora Travel, kaže da isti obrazac vidi i među američkim putnicima. ‘Rezervacije za Oslo porasle su 154 posto u odnosu na prošlu godinu, a za Helsinki 124 posto. Ti brojevi pokazuju da putnici sve aktivnije traže alternative tradicionalnim ljetnim odredištima’, kaže Robertson, ujedno osnivačica platforme Coolcation Adventures. U Francuskoj turistički djelatnici primjećuju i rast interesa za planinska odredišta tijekom ljeta. ‘Na većim nadmorskim visinama večeri i noći osjetno su svježije, što boravak čini znatno ugodnijim’, objašnjava Jean-Pascal Chopard, čelnik turističke organizacije planinske regije Jura.