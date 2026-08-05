Državna cesta zatvorena zbog proslave obljetnice Oluje u Kninu

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora
HAK vVozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.
Izvanredni prometni događaji:
- osobno vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h
- zbog održavanja svečane proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije „Oluja“ te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja zabrana je prometa na državnoj cesti DC1 u Kninu (obilazak državnom cestom DC33 Ulica kralja Tomislava-ŽC6080 ulica Domovinskog rata i obrnuto) te na državnoj cesti DC33 između Knina i Zvjerinca (obilazak županijskom cestom ŽC6058 Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić i obrnuto, a za teretna vozila ukupne mase iznad 8 tona državnom cestom DC1 Knin-DC59 Oćestovo-Kistanje-Bribirske Mostine-DC56 Skradin-DC33 Drniš)
- na državnoj cesti DC1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića