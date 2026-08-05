HAK UPOZORIO

Državna cesta zatvorena zbog proslave obljetnice Oluje u Kninu

M.Č.

05.08.2026 u 08:49

Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora

HAK vVozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila﻿, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.

Izvanredni prometni događaji:

  • osobno ﻿vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h﻿
  • ﻿﻿zbog održavanja svečane proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije „Oluja“ te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja zabrana je ﻿prometa na državnoj cesti DC1 u Kninu (obilazak državnom cestom DC33 ﻿ Ulica kralja Tomislava-ŽC6080 ulica Domovinskog rata i obrnuto) te na ﻿﻿državnoj cesti DC33 između Knina i Zvjerinca (obilazak županijskom cestom ŽC6058 Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić i obrnuto, a ﻿za teretna vozila ukupne mase iznad 8 tona državnom cestom DC1 ﻿Knin-DC59 Oćestovo-Kistanje-Bribirske Mostine-DC56 Skradin-DC33 Drniš)
  • na državnoj cesti DC1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića﻿

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