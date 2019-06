Zbog vojne vježbe moguće gužve na cestama prema moru

U sklopu međunarodne vojne vježbe Swift Response 19, od 10. lipnja očekuje se intenzivniji promet u hrvatskom zračnom prostoru te pojačan cestovni promet na pojedinim prometnicama, izvijestili su u nedjelju iz Ministarstva obrane (MORH).

Od 22 sata u ponedjeljak pa do 24. lipnja, u sklopu vježbe planirane su pojačane aktivnosti u zračnom prometu na području Udbine, Zemunika, Crvene zemlje i Slunja.

Također, u okviru vježbe, u ponedjeljak su planirane su aktivnosti zbog kojih se očekuje pojačan cestovni promet i to od 5 do 9 sati na relaciji Slunj-Udbina (D1) a od 9,30 do 23 sata na relaciji Slunj-Udbina-Zemunik Donji (D1-A1).

U utorak, 18. lipnja, pojačan cestovni promet bit će od 8 do 16 sati na relaciji Zemunik Donji-Udbina (A1-D1) a u srijedu, 19. lipnja, od 8 do 16 sati na relaciji Udbina-Slunj (D1).