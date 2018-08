Nova gradilišta u Zagrebu: Zbog radova se zatvara dio Avenije Dubrovnik

Za potrebe izvođenja radova uređenja sjevernog kolnika Avenija Dubrovnik na dijelu od Sarajevske ceste do Avenije V. Holjevca od utorka do petka bit će zatvorena dionica od Sarajevske ceste do Ulice SR Njemačke, uključujući raskrižje Av. Dubrovnik/Ulica SR Njemačke, a od 24. kolovoza do 30. kolovoza bit će zatvorena dionica od Ulice SR Njemačke do Avenije V. Holjevca

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Sarajevska cesta - D. T. Gavrana - Avenija V. Holjevca - Av. Dubrovnik i Sarajevska cesta - Ukrajinska - Islandska - Avenija V. Holjevca - Av. Dubrovnik. Iz Grada sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te ih mole za strpljenje i razumjevanje.