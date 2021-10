Zbog orkanske bure proglašen crveni meteoalarm za Velebitski kanal, Kvarneru i Sjevernoj Dalmaciji narančasto upozorenje

Državni hidrometeorološki zavod izdao je do kraja dana crveni alarm za Velebitski kanal zbog vrlo jake i olujne bure s mogućim udarima vjetra od 40 do 80 čvorova, odnosno 75 do 150 kilometara na sat. Narančasti meteoalarm objavljen je za riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić te za Sjevernu Dalmaciju, gdje se također očekuje jaka bura

'Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu'upozoravaju iz DHMZ-a.