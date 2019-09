Zbog odlagališta smeća pulska oporba napustila sjednicu Vijeća

Nezadovoljni što je predsjednik pulskog Gradskog vijeća Tiziano Sošić odbio sazvati tematsku sjednicu o novom Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, već ju je uvrstio kao posljednju točku dnevnog reda današnje redovite sjednice, oporbeni su vijećnici u četvrtak popodne napustili sjednicu

"Upravo suprotno. Prihvatio sam prijedlog oporbenih vijećnika za sazivanjem sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o temi vezanoj uz stanje i rad postrojenja. Prošla su gotovo dva mjeseca od zadnje sjednice Gradskog vijeća pa je osim o Kaštijunu potrebno donijeti i niz drugih odluka bitnih za normalno funkcioniranje Grada te sam stoga i predložio dnevni red s više točaka" , rekao je predsjednik pulskog vijeća Tiziano Sošić.

SDP-ova vijećnica Sanja Radolović novinarima je nakon napuštanja sjednice izjavila kako je očito da vladajući u Puli provode samovolju dok se, smatra ona "predsjednik Gradskog vijeća, koji je po struci pravnik, upustio u svjesno kršenje Poslovnika".

"On nas je doveo pred gotov čin, podijelio nam je zaključak, sazvao redovnu sjednicu premda smo mi predlagali kompromis da se redovna sjednica održi nakon završetka tematske. Očito se želi minimizirati problem Kaštijuna. To je neodgovorno i neozbiljno jer je upravo Grad Pula većinski vlasnik Kaštijuna odnosno osnivač s 51 posto udjela. Iz tih razloga tematska sjednica o Kaštijunu već je trebala odavno biti sazvana, i to baš na inicijativu Grada Pule, a ne da se taj problem stavlja pod tepih" - istaknula je Radolović.