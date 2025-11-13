Zbog juga će opet zatopliti, a bit će i kiše: Evo gdje će prvo udariti oborine

Na istoku zemlje, u Slavoniji, Baranji i Srijemu, jutro opet počinje s maglom. Oko gorja je najmanje izgledna, no ostat će je po ravnicama sve do sredine dana. Tada bi se oblačni sloj trebao prorijediti pa će se pojaviti i kraća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura bit će od 2 do 5 °C, a dnevna između 9 i 13 °C, javlja HRT.

Slične jutarnje vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Dan će krenuti s maglom i niskom naoblakom, ali bi poslijepodne trebalo biti svjetlije. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak, posebno u višim područjima, a najviša dnevna temperatura većinom će se kretati od 7 do 12 °C, ponegdje i viša.

Moguća kiša na području Rijeke

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran imat će dosta oblaka, ujutro i magle, a na riječkom području može pasti i malo kiše. U Gorskom kotaru te mjestimice na moru puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Jutro hladno – od -1 do 5 °C, na obali 7 do 11 °C, dok će se dan podignuti na 14 do 17 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prevladavat će sunčano. Jutarnje temperature na obali i otocima bit će između 7 i 12 °C, a u unutrašnjosti od -1 do 4 °C. Danju će se popeti na ugodnih 16 do 20 °C. U Ravnim kotarima i Zagori ujutro je moguća magla, a tijekom dana malo umjerene naoblake, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Na krajnjem jugu ujutro je mjestimice izgledna i bura, a kasnije će prevladavati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 10 i 13 °C, u unutrašnjosti oko 6 °C. Danju pretežno sunčano uz najvišu vrijednost od 17 do 20 °C.