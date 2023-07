Zbog afričke svinjske kuge ministarstvo objavilo novu naredbu, evo detalja

Od prvog slučaja afričke svinjske kuge na području Hrvatske, podizanjem intenziteta uzorkovanja i pregledom kontaktnih gospodarstava u odnosu na one na kojima je prvotno potvrđena sumnja, ta je bolest do danas potvrđena na ukupno 84 gospodarstva i to na području Vukovarsko-srijemske županije i dva u Brodsko-posavskoj županiji, općinama Sikirevci i Gundinci. Uz pojačani monitoring uzgoja domaće svinje na području Babine Grede i Vinkovaca, nema širenja bolesti što pokazuje i osam negativnih gospodarstava, navode iz Ministarstva.