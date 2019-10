Završena kampanja za privatnu potragu kapetana Dina Miškića; prikupljeno 90.398 eura; prijatelji objašnjavaju što sad slijedi

Završena je kampanja 'Help us Find Bourbon Rhode Crew' za kapetana Dina Miškića i njegovu posadu u kojoj je ukupno prikupljeno 90.398 eura donacija kroz 3.632 uplate, objasnili su kapetnovi prijatelji putem Facebook grupe 'Bourbon Rhode rescue'

Novac je uplaćivan kroz Go Get Funding kampanju 'Help us Find Bourbon Rhode Crew', a imala je unaprijed definiran rok trajanja od sedam dana. Kampanju za privatnu potragu kapetana Dina Miškića i njegove posade pokrenuli su njegovi prijatelji, a putem Facebook grupe 'Bourbon Rhode rescue' posljednja dva dana, kako su napisali, zaprimili su brojne upite o tome hoće li se kampanja produživati.

'Kampanja je završena sinoć te više nije moguće vršiti uplate putem iste. Želimo zahvaliti svima koji su se kampanji odazvali, a riječ je o sveukupno 3632 pojedinačne uplate, te o ukupnom iznosu donacija od 90.398,00 eura. Po dovršetku spomenute kampanje, obitelj Miškić više ne prikuplja nikakva sredstva', napisali su u Facebook grupi 'Bourbon Rhode rescue' u kojoj će se i dalje objavljivati nove, relevantne i provjerene informacije o potrazi.