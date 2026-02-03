OPREZNO U PROMETU

Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, problem stvara i poledica

I.H./Hina

03.02.2026 u 07:30

Autocesta - ilustracija
Autocesta - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Bakarac vozi se jednim trakom, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba (HAK), a napominju i kako je zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća poledica te vozače pozivaju na oprez

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni, javlja HAK.

vezane vijesti

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Lopar-Valbiska te brodske linije Zadar-Preko i ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak.

Podsjetimo, utorak će obilježiti južina, česta kiša i blago zatopljenje, ali i opasnost od poledice na kopnu u noći i rano ujutro. Detaljniju vremensku prognozu pročitajte ovdje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
komentar DAMIRA Petranovića

komentar DAMIRA Petranovića

Što je bilo: Thompson na Trgu ogolio tri neugodne činjenice
PRVO SU ODBILI

PRVO SU ODBILI

Bill i Hillary Clinton ipak pristali svjedočiti o Epsteinu: To će imati posljedice
METEOALARM DILJEM ZEMLJE

METEOALARM DILJEM ZEMLJE

Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

najpopularnije

Još vijesti