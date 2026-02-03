Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, problem stvara i poledica

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni, javlja HAK .

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Lopar-Valbiska te brodske linije Zadar-Preko i ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak.

Podsjetimo, utorak će obilježiti južina, česta kiša i blago zatopljenje, ali i opasnost od poledice na kopnu u noći i rano ujutro. Detaljniju vremensku prognozu pročitajte ovdje.