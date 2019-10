Zastupnici: Kuščević se povukao iz Odbora zbog javnosti i moguće štete za HDZ

Predstavnici vladajućih i oporbenih klubova zastupnika u Saboru ocijenili su u srijedu da je bivši ministar uprave, a sada zastupnik HDZ-a Lovro Kuščević, kojeg istražuje DORH, odustao od imenovanja u članstvo Odbora za zakonodavstvo zbog pritiska javnosti, ali i moguće političke štete za HDZ

"Mislim da je HDZ podcijenio reakcije javnosti. Očekivali su da će to proći kao svako drugo imenovanje u odbor i da se to smatra tehničkim pitanjem, međutim to je očito političko pitanje i HDZ je ocijenio da bi mu inzistiranje na tom prijedlogu, a posebno prijetnje opoziciji o smjeni svih njihovih članova odbora, nanijelo veliku političku štetu. Zbog toga su povukli ručnu", smatra predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

Kaže da u ovom trenutku nema dovoljno informacija jesu li koalicijski partneri HDZ-a bili presudni za donošenje takve odluke, no vjeruje da je i kod partnera nastupilo određeno olakšanje.