Plenković o Šuici, Kuščeviću, Pupovcu i 'punoj energije' Grabar-Kitarović

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak kako je pitanje članstva Lovre Kuščevića u saborskom Odboru za zakonodavstvo isfabricirana tema kojom se HDZ-u u kontekstu izbora "baca papra i soli", a poručio je i kako je to pitanje u nadležnosti HDZ-ovog saborskog kluba.

"Tema, je li netko član ovog ili onog odbora, ako je saborski zastupnik po mom je sudu opet jedna od onih isfabriciranih tema od manje-više istih aktera ne bi li se HDZ-u u kontekstu predsjedničkih i parlamentarnih izbora malo bacalo papra i soli", ocijenio je premijer Plenković u intervjuu RTL-u. Ustvrdio je i kako je to pitanje stvar saborskog kluba HDZ-a te da to nije pitanje kojim se on bavi.

Zbog nedostatka kvoruma Hrvatski sabor prošlog petka nije odlučio hoće li bivši ministar uprave HDZ-ov Lovro Kuščević, koji se vratio u zastupničke klupe, a na zahtjev DORH-a ukinut mu je imunitet, biti član Odbora za zakonodavstvo.