Zašto su Amerikanci odbili kupovati cipele Ivanke Trump

Malo se tko može pohvaliti time da je u 25. godini krenuo u poduzetničke vode i to otvaranjem draguljarnice na otmjenoj aveniji Madison na Manhattanu, kao što je to uspjelo Ivanki Trump. Diplomirana ekonomistica i samozvana modna dizajnerica brzo je širila posao, ali je ovih dana morala zatvoriti tvrtku IT Collection LLC. Otkako je s tatom predsjednikom ušla kao njegova savjetnica u Bijelu kuću, kupci su joj okrenuli leđa jer Amerikanci ne gutaju krotko sukob interesa

'Nakon sedamnaest mjeseci u Washingtonu ne znam kada ću se, i hoću li se uopće, vratiti poduzetništvu, ali znam da će središte mojih interesa u doglednoj budućnosti biti na onome što sada radim u Bijeloj kući', izjavila je Ivanka Trump objašnjavajući razlog nedavnog zatvaranja svoje modne tvrtke IT Collection LLC i davanja otkaza osamnaestorici zaposlenika. Trenutno je više zanima posao savjetnice u Bijeloj kući, nego prodavanje odjeće, cipela, nakita i asesoara, obrazlaže odluku kći mezimica Donalda Trumpa. The Wall Street Journal pristojno navodi da je Ivanka već neko vrijeme razmišljala o napuštanju biznisa 'frustrirana stalnim ograničenjima u poslovanju zbog sukoba interesa', no prava istina je malo drukčija: kupci su njezinom brendu, a brend je sama Ivanka Trump, jednostavno okrenuli leđa. Naprosto je postao previše politiziran. Time se, barem za sada, završava poslovna karijera kćeri najmoćnijeg čovjeka na svijetu, cure odgajane u zlatnom kavezu, diplomirane ekonomistice, samouke dizajnerice nakita, odjeće, obuće i asesoara namijenjenih 'običnoj' zaposlenoj ženi koja si, eto, može priuštiti salonke s cvjetnim uzorkom ili sandale sa zlatnom petom za samo 200 dolara.

Malo se tko, pa i u Americi, može pohvaliti time da je u 25. godini ušao na velika vrata u poduzetničke vode i to odmah kao partner dobavljaču dijamanata Dynamic Diamond Corp., otvorivši draguljarnicu na otmjenoj aveniji Madison na Manhattanu ili da je 2012. ušao u odbor udruženja '100 žena hedge fondova', kao što je to uspjelo Ivanki. Zahvaljujući investicijskom fondu zvanom tata, tvrtka se proširila u šarolik modni brend. On je cvjetao na krilima popularnosti velikog oca, znanog ne samo po uspješnom mešetarenju nekretninama, glamuroznim hotelima, golf-igralištima i kockarnicama, nego i zbog vođenja popularnog reality showa 'Pripravnik', u kojemu se uz druge članove obiteljskog klana pojavljivala sama Ivanka te ih nazivaju 'vašingtonskom verzijom Kardashiana'. Investicije dakle nisu bile u pitanju, kao ni Ivankina kreativnost, iako su je modni kritičari često optuživali za krađu tuđih ideja.

Tata Donald bio je ponosan na poduzetnički duh kćeri koja je tjerala svoj biznis i nakon udaje za Jareda Kushnera, izdanka superbogate obitelji još jednih mešetara nekretninama. Do braka nije došlo lako – par je prekinuo vezu nakon četiri godine hodanja jer je tome navodno bila nesklona Jaredova obitelj, ali sve se sretno završilo prelaskom Ivanke na Jaredov judaizam, vjenčanjem i troje djece. Nakon inauguracije Donalda Trumpa u siječnju 2017. prodaja Ivankinih modnih čuda u veljači se povećala za 700, ali se do kolovoza stropoštala za više od 400 posto kao reakcija na predsjednikov nalog o zabrani ulaska u SAD osobama iz sedam muslimanskih zemalja. Trgovački lanac Nordstrom izbacio je njezinu robu iz svoje ponude, poručujući da predsjednik takvom odlukom vrijeđa 76.000 njihovih zaposlenika različitih rasa i etničke pripadnosti. Bojkot je počeo još nakon skandalozne izjave tate Trumpa da dobro potkoženi muškarac može 'svaku ženu zgrabiti za p****', nakon čega je grupa aktivistica uz pomoć društvenih mreža organizirala pokret 'Zgrabi svoj novčanik', apelirajući na kupce da ne kupuju robu koja ima veze s Trumpovima. Robna kuća TJ Maxx samo je jedna od desetaka koje su primale protestna pisma i telefonske pozive zbog prodaje Ivankinih proizvoda. Kada je predsjednik Meksikance nazvao silovateljima, poslovnu suradnju otkazale su robna kuća Neiman Marcus i Macy's. Koji dan uoči Ivankine odluke o zatvaranju tvrtke, odbio ju je i najstariji kanadski lanac Hudson's bay, s kojim je inače surađivala od prvog dana. Bio je to njihov odgovor na Trumpovo uvođenje carine na kanadski aluminij i čelik.

Nakon prihvaćanja dužnosti savjetnice predsjednika nije osobno vodila tvrtku, no nije se odrekla njezina vlasništva te joj je i 2017. od nje kapnulo pet milijuna dolara. To je bio onaj sporni trenutak u kojem potrošači nisu mogli odijeliti Ivanku Trump kao proizvod od Ivanke Trump kao političke operativke u Bijeloj kući. Nije se mogla ograditi ni od optužbi da novi politički kapital koristi na etički sporan način u svrhu vlastitog profita. Čak i prije formalnog ulaska u Bijelu kuću, dok je promicala oca u predsjedničkoj kampanji, nastup u TV-magazinu '60 Minutes' otvoreno je koristila za promoviranje svoje kolekcije nakita. Unatoč etničkom povjerenstvu koje je tražilo istragu o tome je li prekršila federalna etička pravila o zabrani korištenja javne službe za privatnu korist, ona se uporno u službenim prilikama pojavljivala u odjeći i obući svoje tvrtke, na što su Amerikanci posebno osjetljivi. Zamjerili su joj to da kao samozvana zaštitnica ženskih prava i obitelji nije reagirala na uhićenje trojice članova neprofitne organizacije koji su u kineskoj tvornici, proizvođaču obuće za njezinu firmu, provjeravali istinitost optužbi o potplaćenosti radnica, prisilnom prekovremenom radu te verbalnom i fizičkom zlostavljanju.

Sredinom srpnja predsjednikova kći savjetnica promovirala je novu inicijativu Bijele kuće za zapošljavanje američkih radnika nazvanu 'Obećanje američkom radniku', pozivajući tvrtke poput IBM-a, Wallmarta i Lockheed Martina da ulažu u obrazovanje i prekvalifikaciju domaće radne snage. Ali na pitanje novinarke Televizije Gray, Jacqueline Policastro, hoće li se inicijativi odazvati kompanija njezina oca Ivanka je odbila odgovoriti. Uostalom, sve što je njezina tvrtka prodavala ionako nije proizveo nijedan američki radnik, nego jeftina istočna radna snaga. Newsweek je odmah podsjetio na to da je baš uoči predstavljanja inicijative predsjednikovo imanje Mar-a-Lago na Floridi od ministarstva rada zatražilo odobrenje o zapošljavanju 78 jeftinijih uvoznih radnika – 40 konobara, 21 kuhara i 17 spremačica. List je usput pobrojao 278 uvezenih radnika, koliko ih se zaposlilo u tom ekskluzivnom golf-resortu od najave predsjedničke kampanje 2015., te 518 stranih radnika s privremenom dozvolom boravka u ostalim dijelovima Trumpove kompanije. Ivanka je i o tome odbila dati komentar.