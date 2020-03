Zašto smo preplavljeni strahom od koronavirusa i 'ne čujemo' umirujuće informacije stručnjaka? Razlog je prilično jednostavan

Panika je intenzivan doživljaj straha, a strah može biti reakcija na stvarnu ili pretpostavljenu prijetnju – u potonjem slučaju, prijetnju koju očekujemo i percipiramo na temelju naše osobne procjene ili doživljaja rizika. Upravo to je slučaj s doživljajem prijetnje od zaraze koronavirusom, analizira dr. sc. Ljiljana Muslić, voditeljica Odjela za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti sa savjetovalištem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)

'Pojava koronavirusa SARS-CoV-2 u Kini i njegovo širenje zaokupili su pažnju stručnjaka, medija i opće populacije. Iako je to donekle očekivano, u posljednje vrijeme, posebice s prvim zabilježenim slučajevima oboljelih u Hrvatskoj, sve više se u medijima spominje kako su se proširili panika i strah među ljudima od moguće zaraze te smo bili svjedoci ili smo u medijima čitali o nepotrebnim ponašanjima kao što su masovna kupovina i stvaranje zaliha hrane, zaštitnih maski i sl., do neopravdanih napada na strane državljane ili ljude koji dolaze iz žarišta zaraze, izravno ili preko društvenih mreža', upozorava Muslić, razlažući psihološke aspekte pojave koronavirusa.

Također, rizike kojima se osoba svjesno i dobrovoljno izlaže obično doživljavamo manjima za razliku od onih koji nisu dobrovoljni i nisu dostupni našoj kontroli, kao što je koronavirus.

Zašto ljudi čuju samo loše stvari? Neugodne informacije ključne su za preživljavanje

'Istraživanja su pokazala da u svakodnevnom životu, kako bi se brzo donijela odluka o čemu se brinuti, a o čemu ne, mozak koristi 'mentalne prečice' koje se odvijaju na nesvjesnoj razini, a instinkti i emocije tu igraju važnu ulogu. Usto je mozak skloniji pamtiti loše i općenito je osjetljiviji na neugodne i loše informacije jer su ključne za preživljavanje. Zapravo u primanju informacija mozak djeluje selektivno i veću pažnju pridaje lošim informacijama (raširenosti virusa, broju oboljelih, broju umrlih…), a zanemaruje primjerice one o ozdravljenju. Dodatno, uslijed preplavljenosti strahom, koji je donekle razumljiv i očekivan u ovakvim situacijama, precjenjivanje realnog rizika može dovesti do još intenzivnijeg straha, a on pak do nepromišljenih ponašanja', navodi psihologinja.