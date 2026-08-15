ŽUPAN BOBAN

Zašto se tijekom požara kod Omiša nije aktivirao SRUUK? 'Došlo bi do dodatne panike'

I.H.

15.08.2026 u 10:28

Blaženko Boban i Ante Šušnjar na požarištu kod Omiša
Blaženko Boban i Ante Šušnjar na požarištu kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Stanje na požarištima trenutačno je mirno te su požari pod kontrolom, kazao je za N1 splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Odgovorio je i na pitanje o tome zašto se nije aktivirao SRUUK, sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama.

Iza vatrogasaca je noć i dan gašenja požara diljem Dalmacije, prvenstveno vatrene stihije u Omišu, zbog čega je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o prirodnoj nepogodi. U razgovoru s Hanan Nanić za N1 kazao je kakvo je stanje na požarištima te da su ljudi kod Omiša vraćeni kućama.

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'Kod Omiša je tijekom noći na jednom malom dijelu izbila vatra, ali hrabri ljudi su je vrlo brzo sanirali. Gori na vrhu Omiške Dinare, ali to će ugasiti kanaderi jer je područje nepristupačno. Prihvatni centri su raspušteni, svi su ljudi vraćeni svojim kućama, 37 turista je smješteno u hotelu u Tučepima', rekao je.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
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Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Stanje je, dodao je, trenutačno mirno te su požari pod kontrolom, zahvalivši svim interventnim službama i vatrogascima. Postoje li procjene o materijalnoj šteti?

'Donio sam odluku o velikoj prirodnoj nepogodi, to je već proglašeno. Na sjednici u Omišu je potvrđena ta odluka, proglašena je prirodna nepogoda. Procjene će se raditi u narednim danima, vjerojatno i tjednima. Veliki dio kuća je sačuvan, jedan dio je stradao, najveći je broj stradalih automobila. Policija i jutros radi izvide', rekao je župan za N1.

Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
  • Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
  • Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
  • Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
  • Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
  • Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
    +22
Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Budući da se požar kod Omiša dogodio za mraka, pitanje je zašto se nije aktivirao sustav SRUUK, sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama.

'To se dogodilo pod okriljem noći i svima je bilo vidljivo da se dogodio požar. Razgovarao sam s vatrogascima i kažu da se išlo na tu varijantu došlo bi do dodatne panike među stanovnicima šireg područja i dodatno bi se zakrčio promet i to bi otežalo pristup vatrogasnim službama', tvrdi Boban, napomenuvši da je reakcija službi bila izvanredna.

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ŽUPAN BOBAN

ŽUPAN BOBAN

Zašto se tijekom požara kod Omiša nije aktivirao SRUUK? 'Došlo bi do dodatne panike'
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