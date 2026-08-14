Vukovar šalje financijsku pomoć Omišu: 'Prijatelji se poznaju u nevolji'

Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete Grad Vukovar je u petak donio odluku o financijskoj pomoći Gradu Omišu

"Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove obitelji i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, koji je nažalost odnio i jedan ljudski život", napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

Podsjetio je kako je Grad Vukovar grad prijatelj sa Gradom Omišem te da je stoga donesena odluka o financijskoj pomoći Gradu Omišu u iznosu od 10.000 eura.