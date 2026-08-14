NAKON POŽARA

Vukovar šalje financijsku pomoć Omišu: 'Prijatelji se poznaju u nevolji'

I.H./Hina

14.08.2026 u 22:56

Marijan Pavliček
Marijan Pavliček Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete Grad Vukovar je u petak donio odluku o financijskoj pomoći Gradu Omišu

"Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove obitelji i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, koji je nažalost odnio i jedan ljudski život", napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

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Podsjetio je kako je Grad Vukovar grad prijatelj sa Gradom Omišem te da je stoga donesena odluka o financijskoj pomoći Gradu Omišu u iznosu od 10.000 eura

"Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara", napisao je Pavliček.

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