Liječnica iz Zagreba otkrila stanje stradalih kod Omiša: 'U ovom trenutku borimo se za njihove živote'

Četvero pacijenata stradalih u stravičnom požaru kod Omiša prebačeno je iz Splita u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i priključeni na respiratore, a zadobili su opekline koje zahvaćaju između 40 i čak 70 posto tijela.
Četvero teško ozlijeđenih u požaru kod Omiša prebačeno je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.
Najnovije informacije o njihovu zdravstvenom stanju iznijela je doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković, voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja, prenosi Net.hr
'Mogu potvrditi da su danas oko 17.30 u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice primljeni pacijenti koji su stradali u požaru kod Omiša. Riječ je o tri muškarca i jednoj ženi u dobi od 18 do 46 godina', kazala je.
Svi pacijenti zadobili su iznimno teške opekline.
'Svi su teško opečeni, s opeklinama koje zahvaćaju od 40 do 50, pa sve do 70 posto tijela', rekla je liječnica.
'U ovom trenutku borimo se za njihov život'
Zbog težine ozljeda svi su intubirani i mehanički ventilirani.
'Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. U ovom trenutku borimo se za njihov život i pokušavamo stabilizirati vitalne funkcije', poručila je Magdić Turković.
Dijagnostička obrada još traje, zbog čega liječnici zasad ne mogu potvrditi jesu li pacijenti zadobili i inhalacijske ili druge ozljede.
Detaljnija slika trebala bi biti poznata nakon završetka dijagnostike tijekom noći i u subotu ujutro.
Pred nekima višemjesečno liječenje
Za troje pacijenata liječnici već sada očekuju iznimno dugotrajan proces liječenja.
'Troje će zahtijevati višemjesečno liječenje u našoj ustanovi', kazala je liječnica.
Posebno je pohvalila medicinske timove u Splitu i hitne službe na terenu zbog koordinacije tijekom zbrinjavanja stradalih.
'Ovakav tip masovnih nesreća izazov je za sve pripadnike hitnih službi – vatrogasce, policajce i medicinsku službu – i izuzetno je zahtjevno zbrinjavati pacijente u ovakvim okolnostima', zaključila je.