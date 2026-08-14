Liječnica iz Zagreba otkrila stanje stradalih kod Omiša: 'U ovom trenutku borimo se za njihove živote'

Četvero teško ozlijeđenih u požaru kod Omiša prebačeno je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Najnovije informacije o njihovu zdravstvenom stanju iznijela je doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković, voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja, prenosi Net.hr

'Mogu potvrditi da su danas oko 17.30 u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice primljeni pacijenti koji su stradali u požaru kod Omiša. Riječ je o tri muškarca i jednoj ženi u dobi od 18 do 46 godina', kazala je.

Svi pacijenti zadobili su iznimno teške opekline.

'Svi su teško opečeni, s opeklinama koje zahvaćaju od 40 do 50, pa sve do 70 posto tijela', rekla je liječnica.

'U ovom trenutku borimo se za njihov život'

Zbog težine ozljeda svi su intubirani i mehanički ventilirani.

'Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. U ovom trenutku borimo se za njihov život i pokušavamo stabilizirati vitalne funkcije', poručila je Magdić Turković.

Dijagnostička obrada još traje, zbog čega liječnici zasad ne mogu potvrditi jesu li pacijenti zadobili i inhalacijske ili druge ozljede.

Detaljnija slika trebala bi biti poznata nakon završetka dijagnostike tijekom noći i u subotu ujutro.

Pred nekima višemjesečno liječenje

Za troje pacijenata liječnici već sada očekuju iznimno dugotrajan proces liječenja.

'Troje će zahtijevati višemjesečno liječenje u našoj ustanovi', kazala je liječnica.

Posebno je pohvalila medicinske timove u Splitu i hitne službe na terenu zbog koordinacije tijekom zbrinjavanja stradalih.

'Ovakav tip masovnih nesreća izazov je za sve pripadnike hitnih službi – vatrogasce, policajce i medicinsku službu – i izuzetno je zahtjevno zbrinjavati pacijente u ovakvim okolnostima', zaključila je.