Slovenski vatrogasac o paklu kod Omiša: 'Temperature su bile i više od 800 stupnjeva, to ni vatrogasci ne mogu izdržati'

Slovenski vatrogasni stručnjak Marko Adamič opisao je za RTV Slo razmjere vatrene stihije koja je pogodila područje Lokve Rogoznice i Omiša. Istaknuo je da se požar zbog vjetra i suhe vegetacije širio iznimno brzo, dok tijekom noći protupožarni zrakoplovi nisu mogli djelovati.

Veliki požar koji je u četvrtak buknuo kod Lokve Rogoznice uz Jadransku magistralu i proširio se prema Omišu pozorno prate i slovenske službe. Slovensko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je da im se zasad nije obratio nijedan slovenski državljanin zbog požara. Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje također je u kontaktu s hrvatskim kolegama te je spremna pomoći ako Hrvatska to zatraži. Zahtjev za pomoć zasad nije upućen.

'Bila je to vatrena stihija' O dramatičnim uvjetima u kojima su se vatrogasci borili s požarom za RTV Slo govorio je zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Slovenije i voditelj vatrogasne taktičke jedinice u Sežani Marko Adamič. 'Požar se širio izuzetno brzo. Nisko raslinje, temperaturno vrlo snažan požar, isijavao je vrlo daleko, a vjetar je pomagao i nosio plamen daleko. Bila je to vatrena stihija. Radiš da spasiš ono što se spasiti može', opisao je. Poseban problem tijekom noći bila je nemogućnost korištenja protupožarnih zrakoplova, zbog čega su vatrogasci na zemlji bili prepušteni borbi s vatrom koja se brzo širila teško pristupačnim terenom. Temperature više od 800 stupnjeva Adamič je objasnio da vatrogasci u takvim situacijama prvo spašavaju ljudske živote, zatim životinje i objekte.bUpozorio je da dodatni problem predstavljaju napuštene kuće i objekti oko kojih je vegetacija došla gotovo do samih zidova. 'To je izuzetno, izuzetno teško gasiti. To su temperature koje niti mi vatrogasci ne možemo izdržati. Kod požara kakav je bio ovaj temperature mogu biti i više od 800 stupnjeva', rekao je.

Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+72 Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL