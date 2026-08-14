Ministar na prvoj liniji: I Šušnjar gasio požar kod Omiša

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se nakon požara kod Omiša, otkrivši da je noć proveo uz obitelj, susjede i prijatelje braneći kuće od vatre. Zahvalio je vatrogascima, poručio da Vlada neće ostaviti ljude bez pomoći te najavio da će osobno inzistirati na detaljnoj istrazi uzroka požara
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavom na društvenim mrežama osvrnuo se na dramatičnu noć kod Omiša, gdje je požar zaprijetio kućama i natjerao dio stanovnika na evakuaciju.
Šušnjar je poručio da je događaj za njega bio osoban jer godinama ljetuje na tom području, gdje su mu obitelj, prijatelji i susjedi.
'Teško je riječima opisati ono čemu sam noćas svjedočio kod Omiša. Za mene je ova noć bila osobna. Ovdje godinama ljetujem, ovdje su mi obitelj, prijatelji i susjedi', napisao je.
Članovi njegove obitelji, kaže, na vrijeme su evakuirani.
'Hvala Bogu, članovi obitelji na vrijeme su evakuirani, ali dok gledaš vatru kako se spušta prema kućama, teško je ostati miran. U tom trenutku samo razmišljaš jesu li tvoji najbliži sigurni i što će ostati kada svane', poručio je.
'U takvim trenucima ne znače ništa ni funkcija ni položaj'
Šušnjar je opisao i kako je izgledala noć na terenu.
'Noć smo proveli zajedno, dežurajući oko kuća, zalijevajući dvorišta, gaseći sitne iskre i gledajući vatru koja se približava. U takvim trenucima ne znače ništa ni funkcija ni položaj', napisao je.
Posebno je zahvalio vatrogascima koji su satima branili kuće i ljude.
'Satima su bili tamo gdje je bilo najopasnije, iscrpljeni, u dimu i vatri, štiteći ljude i njihove domove. Oni su išli prema vatri. To se ne zaboravlja', poručio je.
Traži istragu: 'Teško je reći da je slučajnost'
Šušnjar je otvorio i pitanje uzroka požara, podsjetivši da je i prošle godine na istom području izbio sličan požar.
'I prošle godine na ovom je području izbio sličan požar. Kada se takve stvari ponavljaju, teško je jednostavno odmahnuti rukom i reći da je riječ o slučajnosti', napisao je.
Pritom je naglasio da ne želi unaprijed donositi zaključke.
'Želim detaljnu istragu i jasne odgovore o tome kako je požar nastao. Osobno ću se založiti da javnost te odgovore dobije čim se utvrde činjenice', poručio je.
'Vlada će učiniti sve što bude potrebno'
Šušnjar je najavio i pomoć onima koji su pretrpjeli štetu.
'Pred nama je saniranje posljedica i pomoć svima koji su pretrpjeli štetu. Vlada Republike Hrvatske učinit će sve što bude potrebno. U to Omišani mogu biti sigurni', napisao je.
Na kraju je poručio da su njegove misli uz ozlijeđene.
'Materijalnu štetu možemo popravljati i nadoknađivati. Ljudski život ne možemo', zaključio je.