Ministar na prvoj liniji: I Šušnjar gasio požar kod Omiša

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavom na društvenim mrežama osvrnuo se na dramatičnu noć kod Omiša, gdje je požar zaprijetio kućama i natjerao dio stanovnika na evakuaciju.

Šušnjar je poručio da je događaj za njega bio osoban jer godinama ljetuje na tom području, gdje su mu obitelj, prijatelji i susjedi.

'Teško je riječima opisati ono čemu sam noćas svjedočio kod Omiša. Za mene je ova noć bila osobna. Ovdje godinama ljetujem, ovdje su mi obitelj, prijatelji i susjedi', napisao je.

Članovi njegove obitelji, kaže, na vrijeme su evakuirani.

'Hvala Bogu, članovi obitelji na vrijeme su evakuirani, ali dok gledaš vatru kako se spušta prema kućama, teško je ostati miran. U tom trenutku samo razmišljaš jesu li tvoji najbliži sigurni i što će ostati kada svane', poručio je.