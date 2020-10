Zaiskrilo između Milanovića i Bolkovića: Pitate me jesam li lopov?

Predsjednik Zoran Milanović ustvrdio je da nije on otvorio aferu Janaf, nego je 'samo otvorio priču o nelogičnostima u aferi Janaf'. 'Demokratsko smo društvo, represivni aparat ima velike ovlasti i dopušteno je razgovarati o tome kako se pravdi privode ljudi za koje se tvrdi da su počinili teška kaznena djela', rekao je Milanović gostujući u emisiji '1 na 1' Romana Bolkovića na HTV-u

'Kako je moguće da mediji imaju sve podatke koje im je netko dao, a to im je mogla dati samo jedna institucija - onaj tko je vodio istragu, policija i USKOK. A policija nema interesa da to radi', rekao je Milanović. Bolković je pitao postoji li ikakva njegova osobna upletenost u koloplet tih događaja i nešto što on želi prikriti. 'Drugim riječima, pitate me jesam li lopov?', odgovorio je Milanović, a Bolković je odgovorio da to nije slučaj jer ga predugo zna. Predsjednik je na to uzvratio: 'A zašto me onda pitate?', a Bolković je podsjetio da je premijer Andrej Plenković rekao da postoji nekakav kamenčić koji ga žulja.

MIlanović je na to odgovorio da je premijer svašta rekao, i da se on treba stabilizirati i da boluje od bjesnoće. 'Pa možda da njega to pitate. Što bi mene žuljalo, kao osobu koja ne odlučuje o tokovima novca, ne sudjeluje u postupku javne nabave', rekao je Milanović. Napomenuo je da on nije nikada radio ni za koga u javnom sektoru, ali zato se vidi da mnogi imaju fine zlatne žetve u javnim poduzećima. 'Pa se tu pojavila i gospođa Orešković koja u tome ne vidi problem. A mene nema nigdje', rekao je Milanović, referirajući se na Daliju Orešković. Za Žarka Puhovskog rekao je da je 'nečasna figura'. 'Ako sam ja u svojoj karijeri nakon punoljetnosti radio stvari koje su nespojive s onim što sada propovijedam, onda mi se to u svakom trenutku treba staviti pred oči', rekao je predsjednik, dodajući da je ljudima jasno 'tko je ta osoba'.

Rekao je da ne zna tko propisuje uzuse kako bi se predsjednik trebao ponašati. 'Jedino se Josipović držao toga, pristojnosti, onako kako moja mama voli i bio je izvrgnut ruglu, bio je ismijavan. Ispada da to ne valja. A što onda valja?', pita Milanović, dodajući da je njegov diskurs jednak danas kao što je bio i nekoć. 'Ljudi su jako dobro znali koga biraju. Imao sam veliku povijest djelovanja, ako hoćete anamnezu', ustvrdio je. Za tzv. 'narikače', kako ga je pitao voditelj, rekao je da su silno pretenciozne osobe, spremne svakome dijeliti pamet. 'To su osobe s vrlo tankim, nikakvim životnim iskustvom. Što želi reći netko tko je instaliran na čelo Povjerenstva za sukob interesa koje je osnovala moja vlada? Bila je na napojnici u Janafu kao odvjetnica, nakon što je izbačena iz Povjerenstva i nije vidila u tome problem', kazao je Milanović.

On i dalje ne vidi u čemu je problem s tzv. Klubom. 'Načelnik Glavnog stožera je došao tamo jer sam mu ja rekao da dođe. On će pri zdravom razumu doći tamo gdje predsjednik procijeni da je to teren za normalne ljude. To ne znači da bi načelnik GS-a došao bilo gdje. Nitko nije imao razloga posumnjati u bilo što', rekao je Milanović. Za pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić je ponovio da ne radi svoj posao. 'Ja nisam gospodar represivnog aparata. Mene ćeš prozivati, ali kad osoba ženskog spola kaže sve što kaže, a na to nitko ne reagira - kako se to zove? Omerta', definirao je Milanović. Govoreći o lustraciji, rekao je da bi puno ljudi u Hrvatskoj imalo problema jer ih je Udba ucjenjivala da budu suradnici. 'Ne može se uspoređivati Stasi, gdje su obitelji jedne druge, s Jugoslavijom... Ta tema je potpuno konzumirana, a sada govorimo o javnim svjedočenjima nekih ljudi na sudu. Netko nema problema s onim što je javno radio', rekao je Milanović, opet se dotičući Puhovskog i njegovog svjedočenja u Haagu.

Da je premijer Andrej Plenković znao što se događa u aferi Janaf, što je mogao učiniti kad traju izvidi, pitao je Bolković. 'Ovo su bile tajne mjere, ne izvidi. To je užasno ozbiljna situacija i premijer mora znati i zna... Vi zaista smatrate da je normalno da premijer ne zna da njegov ministar unutarnjih poslova i ravnatelj policije ne znaju što se događa? I da se ugrožava poslovanje te tvrtke i sve buduće javne nabave?', kazao je Milanović, dodajući da bi mogao zaključiti da se tu netko nije snašao. Ipak, predsjednik i dalje inzistira na pitanju zašto je toliko dugo trajala istraga. Iznio je primjere Njemačke i SAD-a; u potonjem slučaju, ministar je ujedno i glavni državni odvjetnik. 'Ovo nije prirodni zakon, nego društveni odnos. Je li vama normalno da premijer i ministar ne znaju, da se predsjednika Vlade tretira kao sumnjivca koji će, ako nešto sazna, ugroziti istragu? A upućen je u puno veće stvari od te pišljive istrage', rekao je Milanović, ispričavajući se zbog svog vokabulara.