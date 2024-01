Zahlađenje sa snijegom: Za dio zemlje upaljen crveni meteoalarm, olujna bura ugrožava promet

Crveni meteoalarm odnosi se na riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Na tom području mogući su udari vjetra od 65 do 180 km/h.

Za zapadnu obalu Istre i sjevernu Dalmaciju DHMZ objavio je narančasto upozorenje, pa su za to područje mogući udari vjetra od 65 do 95 km/h. Žuto upozorenje odnosi se na Zagrebačku regiju, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku regiju te Srednju i Južnu Dalmaciju. Udari vjetra za te dijelove Hrvatske mogući su od 65 do 85 km/h.

- Na terenu problem stvara jak vjetar i to na dionici autoceste A6 između Delnica i Kikovice, udar vjetra je do 80 km/h. Svi osim osobnih vozila moraju koristiti druge pravce, javlja HRT.

Što se tiče snijega, problema, kazala je, za sada nema, iako su dežurne ekipe već na terenu.

- Snijeg za sada nije pao u nekoj većoj količini, ima ga nešto u višem gorju, primjerice u Čabarskom kraju. Zabijelio se malo i Platak, a u ovim drugim krajevima on se očekuje zapravo u drugom dijelu dana, kada će kiša i susnježica, zapravo preći u onaj pravi snijeg, dodala je.