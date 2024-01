Pomama za besplatnom žičarom: 10 tisuća putnika u jednom danu!

"Očekujemo da bi do kraja dana žičara mogla prevesti i do 10.000 putnika. Za usporedbu, promet subotama je obično oko 2000 putnika u danu", istaknuli su u Gradu Zagrebu. Sve posjetitelje koji su odlučili ovaj vikend uživati u ljepotama Sljemena pozivaju da izbjegnu gužve u dolasku do donje postaje žičare tako što će koristiti javni prijevoz, jer garaža i okolni parking ne mogu primiti veliki broj automobila.