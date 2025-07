Krenule gužve na Lučkom: Zasad veća kolona prema moru, navečer kreću ograničenja

U prvoj fazi privremeno će se ograničiti promet vozila - osim vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnog gradskog prijevoza, kao i vozila stanara te vozila s posebnom dozvolom - akreditacijom, kojima će se omogućiti prometovanje sukladno dinamici i gustoći pješačkog prometa na određenom području - i to u naseljima: Kajzerica (omeđeno ulicama Remetinečka, Cimermanova, Riječka, Avenija Dubrovnik), Središće (omeđeno Av. V. Holjevca, Av. Dubrovnik, Gavranovom i Ulicom SR Njemačke), Zapruđu (omeđeno ulicama Av. Dubrovnik, Ulica SR Njemačke , Sarajevska, Sajmišna, Gavranova), zatim na Mostu slobode, Av. Većeslava Holjevca od Av. Dubrovnik do Mosta slobode, UI. Hrvatske bratske zajednice, Trgu Stjepana Radića i Vukovarskoj ulici od Miramarske do Kruga.

Na dan koncerta, kad se ukaže potreba, kreće druga faza kad će se privremeno ograničiti promet vozila u Aveniji Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe , te Aveniji Većeslava Holjevca od Avenije Dubrovnik do Islandske i Ulica SR Njemačke do Islandske ulice. Također kad se ukaže potreba kreće treća faza ograničavanja prometa vozila na Jadranskoj aveniji od petlje Lučko do rotora Remetinec, na rotoru Remetinec, Remetinečkoj cesti od Ul. Ive Robića do rotora Remetinec, zatim na Jadranskom mostu, Selskoj do Horvaćanske ceste, Savskoj do Zagrebačke Avenije, Mostu mladosti i Aveniji Marina Držića od Mosta mladosti do Ulice grada Vukovara.

Iz HAK-a su pozvali vozače koji dolaze na koncert u Zagreb da na ulasku u grad, radi bržeg prolaska, koristite automatsku naplatu ENC/kartice Demerje koja je tri kilometra prije Lučkog. Svim vozačima koji kreću na put u dane vikenda poručili su da budu spremni na gužve i zastoje te da imaju strpljenja i razumijevanja za druge u prometu.