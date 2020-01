Zagrepčani, niste jedini: I na najveći dalmatinski rotor stiže semafor. Ispitali smo kada, kako i zašto

Dok Zagrepčani rogobore zbog nove organizacije prometa na prilazima rotoru Remetinec, a posebno zbog semafora postavljenim na samom ulazu u njega, Hrvatske ceste na sličan pothvat pripremaju se 400 kilometara južnije. Na velikom rotoru Bilice između Solina i Splita, glavnom prilazu ovim dvama gradovima i jednoj od najopterećenijih prometnih točaka u državi, postavit će semafor

Dogodit će se to tijekom ove godine, a najvjerojatnije već do početka ljetne turističke sezone, pa će spomenuti splitski rotor vjerojatno postati još znamenitiji; dosad ga se, naime, označavalo kao jedini kružni tok u kojemu prednost nemaju vozači koji se u njemu nalaze, nego oni koji se u njega uključuju. Upravo na toj točci, i to na 'spustu' brzom cestom iz smjera autoceste prema Splitu, vozači će moći naići na crveno svjetlo.

Radi se o prometnom čvoru kojim i u ljetnim i u zimskim mjesecima prometuje oko 60 tisuća vozila dnevno, pa je po tome najopterećeniji u Hrvatskoj - s više vozila i od Lučkog u Zagrebu.

U Hrvatskim cestama za tportal su potvrdili ovu informaciju i objašnjavaju da su do ovog rješenja došli na osnovu građevinsko-prometnog elaborata i analize funkcioniranja samog rotora, koju je izradila tvrtka Geoprojekt u suradnji s profesorom Draženom Cvitanićem. Radi se o privremenom rješenju, no koje bi u budućnosti i dalje moglo biti korisno, objašnjavaju naši sugovornici.