Zagrepčani, jeste li primijetili ove reklame za splitski Advent?

Damir Petranović

27.11.2025 u 19:24

Plakati za splitski Advent izazvali su brojne reakcije. Što stoji iza toga?
Plakati za splitski Advent izazvali su brojne reakcije. Što stoji iza toga? Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr
Poziv na splitski Advent, koji započinje ove subote, diljem Hrvatske objavljen je kreativnom kampanjom s jednostavnom, ali efektnom porukom - dok su na kontinentu četiri stupnja u zraku, Split se grije na petnaest

Splitska gradska uprava objavila je i promotivni animirani video s pozivom na Advent, sa sličnim porukama i specifičnom estetikom koju njeguje već nekoliko godina, za što je ove godine dobila nagradu Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Kompletnu kampanju, koja je izazvala popriličan interes javnosti, osmislila je i izvela sama splitska gradska uprava, odnosno njene stručne službe.

'Iskoristili smo činjenicu da u prosincu često imamo toplo vrijeme, no to nije okosnica kampanje, već samo jedan njen dio, fragment brendinga našeg Adventa koji ne mora biti ni najveći, ni najsjajniji, ali definitivno je različit. Upravo zato nemamo ni očekivane vizuale koji se standardno koriste u ovakvim prilikama', rekla je za tportal pročelnica Službe za razvoj Antonija Eremut Erceg.

Jumbo plakati postavljeni su na više mjesta u Zagrebu, ali i drugdje Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr

'Cilj kampanje svakako nije provokacija bilo kakve vrste, nego naglašavanje posebnosti našeg Adventa, ali i podsjetnik Splićanima da se za blagdane vrate kući, gdje je uvijek toplo', dodaje Eremut Erceg.

Ovogodišnji adventski program najavljuje se kao najbogatiji dosad, s nizom koncerata i drugih manifestacija na desetak lokacija diljem grada. U Novu godinu Split će ući koncertom Baby Lasagne i Željka Bebeka, nakon kojih će publiku na Rivi do sitnih sati zabavljati DJ-evi.

Više o programu splitskog Adventa pročitajte ovdje.

