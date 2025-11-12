apsolutna zastara

Nalog Državne revizije: Split otpisao 35 milijuna eura dugova

I.V./Hina

12.11.2025 u 22:46

Sjednica splitskog Gradskog vijeća, gradonačelnik Tomislav Šuta (lijevo)
Sjednica splitskog Gradskog vijeća, gradonačelnik Tomislav Šuta (lijevo) Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Splitsko Gradsko vijeće je po nalogu Državne revizije u srijedu navečer jednoglasno odlučilo otpisati potraživanja u iznosu oko 35 milijuna eura za koje nastupila apsolutna zastara i nemogućnost naplate

Ovom Odlukom kako je obrazloženo, otpisuje se nenaplativo potraživanje s osnova javnih i nejavnih davanja, u ukupnom iznosu od gotovo 35 milijuna eura, koje je evidentirano u poslovnim knjigama Grada Splita.

Potraživanja se otpisuju nakon provedenih mjera naplate, po vrstama prihoda i po pojedinim dužnicima zbog brisanja poslovnih subjekata bez pravnih sljednika iz registra i nastupanja apsolutne zastare za naplatu, navodi se u obrazloženju.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da se imena pravnih osoba (tvrtki) kojima su dugovi otpisani mogu objaviti dok se identitet fizičkih osoba radi zaštite osobnih podataka ne smiju navoditi.

