Nalog Državne revizije: Split otpisao 35 milijuna eura dugova

Ovom Odlukom kako je obrazloženo, otpisuje se nenaplativo potraživanje s osnova javnih i nejavnih davanja, u ukupnom iznosu od gotovo 35 milijuna eura, koje je evidentirano u poslovnim knjigama Grada Splita.

Potraživanja se otpisuju nakon provedenih mjera naplate, po vrstama prihoda i po pojedinim dužnicima zbog brisanja poslovnih subjekata bez pravnih sljednika iz registra i nastupanja apsolutne zastare za naplatu, navodi se u obrazloženju.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da se imena pravnih osoba (tvrtki) kojima su dugovi otpisani mogu objaviti dok se identitet fizičkih osoba radi zaštite osobnih podataka ne smiju navoditi.