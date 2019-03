Zagrebački učenici na Markovu trgu uzvikivali: Spasimo planet!

"Trebamo promjenu, trebamo ju sad", "Spasimo planet" uzvikivali su učenici zagrebačkih srednjih škola u prosvjedu protiv klimatskih promjena u petak na Markovu trgu. Oko tisuću učenika iz više zagrebačkih srednjih škola okupilo se u petak u 12 sati i 30 minuta na Europskom trgu. S transparentima na hrvatskom i engleskom jeziku i porukama za zaustavljanje klimatskih promjena, pridružili su globalnom pokretu "Petkom za budućnost" u sklopu kojega se u petak u više od 2000 gradova svijeta održava prosvjed učenika.

"Opravdani razlog za neopravdani sat", "Ne postoji planet B", "Klima nam se klima", "What I stand for is what I stand on", "Hoćemo promjene" samo su neke od poruka koje su učenici ispisali na prosvjednim transparentima.

"Oni koji ništa ne poduzimaju nemaju se pravo žaliti, a mi se puno žalimo, zato smo ovdje", kazala je učenica Erika, dok je Igor iz Gimnazije Lucijana Vranjanina cijeli prosvjed snimao, kako bi o njemu mogao objaviti vlog na svom YouTube kanalu.