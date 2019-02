MMF skenirao Hrvatsku: Ne valja nam poslovna klima, stanje u državnoj upravi je neodrživo i nikako da se provedu reforme

Izvršni direktori Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u najnovijem izvješću o Hrvatskoj pohvalili su napore Vlade na obuzdavanju javnog duga, ali su istovremeno uputili niz kritika vezanih uz poslovnu klimu i neracionalnost državnog sektora

Stoga MMF predlaže smanjenje rashoda za zaposlene za 0,5 posto BDP-a (oko 1,8 milijardi kuna) do 2024. godine i povećanje investicija za isti iznos. Paralelno s tim trebalo bi raditi na jačanju apsorpcijskih kapaciteta za povlačenje novca iz fondova EU-a.

Međutim, u pogledu budućnosti MMF-ovi stručnjaci nisu optimistični. Prognoziraju usporavanje gospodarskog rasta u narednih nekoliko godina, kako se gospodarstvo bude približavalo svome potencijalu. Za ovu godinu to znači spuštanje stope rasta na 2,6 posto.

Na novinarski upit o višku zaposlenih u javnoj upravi, rekao je kako dobro poznaje sustav državne uprave i kako to nije samo pitanje broja ljudi i koliko on košta, već je važnije pitanje efikasnosti i toga što dobivaju porezni obveznici. To se, kako je rekao, ne može riješiti čarobnim štapićem i preko noći.

'U pravilu, kada govorimo o javnoj upravi, govorimo o dva segmenta - ili o broju ili o sustavu plaća. To su integralni dijelovi ukupne reforme javne uprave, usmjerenoj tako da dobijemo kvalitetniju uslugu. Uvijek ću se zalagati za to da se u javnoj upravi naprave iskoraci i da ta javna uprava daje bolju i kvalitetniju uslugu u odnosu na ono što daje. I tu prostora uvijek postoji, ne smo kroz nužnu racionalizaciju', kazao je Marić.